Токаев назвал виновных в сложившейся протестной ситуации в Казахстане

Президент подверг критике ход реализации своего поручения, которое он дал в июне прошлого года, ускорить строительство нового завода на базе «КазГПЗ», производящего сжиженный газ в Мангистауской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране назвал виновных в сложившейся протестной ситуации.

Президент отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на Министерстве энергетики, а также компаниях «Қазмұнайгаз» и «Қазақгаз».

Президент подверг критике ход реализации своего поручения, которое он дал в июне прошлого года, ускорить строительство нового завода на базе «КазГПЗ», производящего сжиженный газ в Мангистауской области.

Источник: centralasia.media