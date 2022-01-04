На границе Афганистана и Туркменистана произошла перестрелка

Перестрелка произошла утром 3 января в уезде Хамаб афганской провинции Джаузджан.
На границе Афганистана и Туркменистана прошли вооружённые столкновения между боевиками террористического движения «Талибан» и туркменскими пограничниками. Об этом сообщает издание Hasht-e subh.
«Три дня назад сотрудники пограничной службы Туркмении убили одного мирного жителя и избили другого. В ответ на их действия при расследовании инцидента бойцы «Талибана» произвели выстрелы», — рассказал талибский министр в провинции Джаузджан Хиляль Балхи.
Перестрелка произошла утром 3 января в уезде Хамаб афганской провинции Джаузджан. О других подробностях пока неизвестно.
Отмечается, что в декабре подобные инциденты случались на границах Афганистана с Ираном и Пакистаном.
Источник: centralasia.media
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