На границе Афганистана и Туркменистана произошла перестрелка

Перестрелка произошла утром 3 января в уезде Хамаб афганской провинции Джаузджан.

На границе Афганистана и Туркменистана прошли вооружённые столкновения между боевиками террористического движения «Талибан» и туркменскими пограничниками. Об этом сообщает издание Hasht-e subh.

«Три дня назад сотрудники пограничной службы Туркмении убили одного мирного жителя и избили другого. В ответ на их действия при расследовании инцидента бойцы «Талибана» произвели выстрелы», — рассказал талибский министр в провинции Джаузджан Хиляль Балхи.

Перестрелка произошла утром 3 января в уезде Хамаб афганской провинции Джаузджан. О других подробностях пока неизвестно.

Отмечается, что в декабре подобные инциденты случались на границах Афганистана с Ираном и Пакистаном.



Источник: centralasia.media