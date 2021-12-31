Байден предупредил Путина о решительном ответе на агрессию против Украины

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего продвижения НАТО в восточном направлении.

Президент США Джо Байден, как заявили в Белом доме, обсудил с российским президентом Владимиром Путиным необходимость деэскалации на Украине и действия Штатов в случае ухудшения ситуации. Байден призвал Путина снизить напряженность, заявив, что значимый прогресс на предстоящих переговорах возможен только в атмосфере деэскалации.

Как сообщается на сайте Белого дома, при этом Байден пригрозил, что США вместе с союзниками и партнерами дадут «решительный ответ» в случае «вторжения» России на Украину. В таком случае Вашингтон, по словам представителя Белого дома, будет прикладывать усилия для укрепления сил НАТО и предоставлять дополнительную помощь Киеву.

Также в сообщении говорится, что состоявшийся разговор президентов США и России носил содержательный и серьезный характер, общение лидеров двух стран является лучшим способом для снижения напряженности в мире, заявил журналистам в пятницу представитель вашингтонской администрации.

«Общение глав государств, особенно двух наших стран перед началом периода интенсивной дипломатии ... является лучшим способом движения вперед в условиях нынешней очень серьезной обстановки», - сказал он на специальном брифинге по итогам беседы президентов.

В свою очередь, в Белом доме подчеркнули, что «президент Байден выразил поддержку дипломатических путей решения проблем, двустороннему диалогу по стратегической стабильности, с Североатлантическим альянсом посредством Совета НАТО-Россия, а также с ОБСЕ в начале следующего года».

«Президент Байден повторил, что существенный прогресс в этом диалоге может иметь место только в атмосфере десэкалации, а не эскалации», - говорится в заявлении Белого дома.

По словам представителя администрации президента США, Байден заявил Путину, что существует два пути: первый - дипломатический, второй – «сдерживания и серьезных последствий» в случае «вторжения» России на Украину. Чиновник подчеркнул, что от Москвы зависит, какой из вариантов выберет Вашингтон.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего продвижения НАТО в восточном направлении.

Представитель администрации подтвердил на брифинге, что США не изменили своего мнения о том, что решать вопросы о вступлении в НАТО должны те страны, которые этого хотят, а не третьи стороны.

«Наша позиция абсолютно ясна. Решения должны принимать сами суверенные страны, консультируясь с альянсом, а не кто-то другой», - сказал он.

При этом президенты признали, отметил американский чиновник, что на предстоящих переговорах сторон появятся аспекты, по которым может быть достигнут «значительный прогресс», а также те, по которым «договоренности будут невозможными».

30 декабря российский и американский президент провели телефонный разговор, ключевой темой которого были гарантии безопасности.



Источник: centralasia.media