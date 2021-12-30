Организация по борьбе с организованной преступностью (OCCRP) назвала главу Беларуси главным коррупционерам 2021 года.
Члены организации назвали Лукашенко "последним диктатором Европы" и признала его сторонником организованной преступности. Президент Беларуси занял первое место из 1167 кандидатов, за которые проголосовали шесть журналистов и члены комиссии по расследованию коррупционных дел.
Факторы, которые привели организацию к такому решению, это поддержка окружения Лукашенко и олигархов из государственной казны, распространение ложной информации о тех, кто оправился от пандемии коронавируса и др.
Помимо Лукашенко, в список вошли бывший президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, президент Сирии Башар аль-Асад и канцлер Австрии Себастьян Курц.
Источник: vb.kg
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