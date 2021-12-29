В Узбекистане задержаны лица, занимавшиеся незаконной переправкой граждан в США через Мексику

Кроме того, в ходе проведенного оперативного мероприятия у задержанных были обнаружены копии паспортов более чем 60 граждан.
В последнее время отмечаются попытки отправки граждан Узбекистана в Соединенные Штаты Америки, незаконным путем, сообщили в пресс-службе ведомства.
Подобная попытка была пресечена благодаря оперативному мероприятию, проведенному сотрудниками управления Службы государственной безопасности по Самаркандской области и областного управления внутренних дел.
Двое граждан, 1985 и 1991 годов рождения, проживающих в Самаркандском районе, обещали двум жителям города Самарканда организовать их выезд в США, за что потребовали по 30 тысяч долларов США с каждого. В ходе оперативного мероприятия они были задержаны при получении 20 тысяч долларов США в качестве аванса.
Установлено, что они планировали переправить доверившихся им граждан в Соединенные Штаты по маршруту «Узбекистан-Турция-Боливия-Колумбия-Мексика-США».
Гражданам было разъяснено, что перед выездом им следует иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-теста и VISA-карту с 4 тысячами долларов США, а также о необходимости выполнять требования проводников в каждом из указанных государств, в частности, при переправе через реку Амазонка, протекающую по территории Колумбии и прохождении по лесам Мексики.
Кроме того, в ходе проведенного оперативного мероприятия у задержанных были обнаружены копии паспортов более чем 60 граждан.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного Кодекса, ведутся следственные действия.
Источник: centralasia.media
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