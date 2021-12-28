Талибы запретили США эвакуировать людей из Афганистана

Правительство Катара отказалось предоставлять места, и "Талибан" отменил все полеты.

Движение "Талибан" запретило США вывозить людей из Афганистана из-за того, что Соединенные Штаты отказались предоставлять места на рейсах самим талибам. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщило издание The Times со ссылкой на собственные источники.

Ранее правительство талибов отменило эвакуационные рейсы компании Qatar Airways из-за конфликта с Катаром о предоставлении мест и стандартах в аэропорту Кабула. Талибы потребовали несколько мест на организованных США рейсах для членов движения и сочувствующих талибам для выезда из страны по рабочим вопросам. Кто может претендовать на эти места, решали сами талибы, поэтому было невозможно опеределить, кто летит - сами талибы, сочувствующие или гражданские. Правительство Катара отказалось предоставлять места, и "Талибан" отменил все полеты.

По информации издания, появились опасения, что власти Афганистана через эвакуационные авиарейсы пытаются связаться со своими "тайными сетями финансирования", чтобы получить средства "на свои цели".

19 ноября спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил о том, что Америка продолжит откровенную дипломатию с талибами. Но представители движения должны заслужить легитимность и поддержку мирового сообщества своими действиями по борьбе с терроризмом, в том числе созданием инклюзивного правительства, уважением прав меньшинств, женщин и девочек.

Источник: Кактуз