Путин назвал лучший способ для адаптации мигрантов в России

По его словам, русский язык в Таджикистане «развивается очень хорошо», в республике «очень много желающих» его изучать.

Изучение русского языка — самый верный способ адаптации мигрантов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Подготовка в рамках изучения русского языка является самым верным способом адаптации людей, для того чтобы они могли спокойно работать, чувствовать себя комфортно», — сказал Путин.

По его словам, русский язык в Таджикистане «развивается очень хорошо», в республике «очень много желающих» его изучать. Это в том числе объясняется тем, что в России проживают на временной основе и работают около 1 млн человек из Таджикистана, отметил президент.

В начале декабря Путин заявил, что мигранты, которые приезжают в Россию на заработки, должны изучать русский язык у себя на родине. По его мнению, те, кто приезжает в Россию работать, должны заранее готовиться к поездке и работе в стране. Помимо языка необходимо изучать российское законодательство, обычаи и свои права, отметил президент.

Путин рассказал, что уже обсуждал этот вопрос с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. По его словам, совместная работа в этом направлении ведется также с Казахстаном, Таджикистаном и Киргизией.



Источник: centralasia.media