В Южной Корее помилуют экс-президента страны, отбывающую 22-летнее заключение

Пак Кын Хе стала президентом страны в 2013 году.

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которая отбывает наказание в тюрьме за злоупотребление властью, получит помилование c 31 декабря, сообщило министерство юстиции страны, передает агентство Yonhap.

«Правительство заявило 24 декабря, что в преддверии 2022 года решило с 31 декабря помиловать 3094 человека, включая бывшего президента… Для консолидации граждан (было решено) помиловать и восстановить в правах бывшую президента страны Пак Кын Хе, отбывающую длительное тюремное заключение», - говорится в заявлении ведомства.

В пятницу состоялось специальное заседание правительства Южной Кореи по вопросам помилования, смягчения наказания и восстановления полномочий ряда лиц, приуроченное к Новому году. В ходе заседания был рассмотрен и вопрос о помиловании экс-президента Пак Кын Хе.

«Исходя из гуманитарных соображений, в число тех, кто получит помилование, входят осужденные, находящиеся в сложных условиях, такие как пожилые люди или тяжелобольные», - заявил на заседании премьер-министр страны Ким Бу Гём.

Как поясняет агентство, в этом году Пак Кын Хе уже трижды попадала в больницу в связи с хроническим заболеванием плеча и спины. Предположительно, ее состояние здоровья и стало причиной помилования.

Пак Кын Хе отстранили от должности в марте 2017 года из-за обвинений в злоупотреблении властью и взяточничестве. Ее обвиняли в сговоре с подругой Чхве Сун Силь и попытке заставить крупные конгломераты, такие как Samsung и Lotte, пожертвовать в подконтрольные той фонды 77,4 млрд вон ($65 млн 209 тыс.). Экс-президента и ее помощников также обвинили в получении 3,5 млрд вон ($2 млн 948 тыс.) от трех бывших руководителей Национальной разведывательной службы страны.

В 2018 году Пак Кын Хе приговорили совокупно к 30 годам тюрьмы и штрафу в размере около 17 млн долларов. В 2019 году Верховный суд отправил дело на повторное разбирательство, после чего в июле 2020 года Высший суд Сеула сократил тюремный срок до 20 лет, принимая во внимание, что экс-президент «получила мало личной выгоды» от своих преступлений, а также снял с нее обвинения в предполагаемом вымогательстве у конгломератов. В январе 2021 года Верховный суд Южной Кореи окончательно утвердил 20-летний срок для экс-президента. Пак Кын Хе также должна будет выплатить штраф в размере 180 млрд вон ($151 млн 649 тыс.) и компенсацию в размере 35 млрд вон ($29 млн 487 тыс.).

Всего экс-президент должна была провести в тюрьме 22 года, включая двухлетний тюремный срок, присужденный ей в 2018 году за незаконное вмешательство в процесс выдвижения кандидатов правящей на тот момент консервативной партии «Сэнури» (сейчас расформирована). Она пробыла в заключении четыре года и девять месяцев.

Также в рамках нынешнего помилования была восстановлена в правах бывшая премьер-министр и первая женщина-премьер в Южной Корее Хан Мён Сук. В августе 2015 года она была признана виновной в получении незаконных пожертвований на сумму 900 млрд вон (примерно 757 тыс. долларов по нынешнему курсу) и приговорена к двум годам тюремного заключения с последующим запретом баллотироваться на государственные должности в течение десяти лет. Она стала первым бывшим премьер-министром Республики Корея, получившим тюремный срок. Она уже отбыла свой двухлетний срок и теперь будет реабилитирована.

Пак Кын Хе стала президентом страны в 2013 году. Она дочь генерала Пак Чон Хи, диктатора, который был президентом Республики Корея в 1963-1979 годах. В годы его правления страна пережила экономический подъем.

Источник: centralasia.media