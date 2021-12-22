Экс-советник президента Афганистана рассказал, как Гани тайно покидал Кабул

Ведущая в ответ спросила, чего же они ждали от американцев, если решили скрыть от них свое местонахождение.
Бывший президент Афганистана Ашраф Гани в августе намеренно скрыл от американцев свое бегство из страны, поскольку больше не доверял им и опасался, что США не станут препятствовать его выдаче боевикам радикального движения «Талибан». Об этом в интервью телекомпании CBS, вышедшем рассказал бывший советник по национальной безопасности свергнутого афганского лидера Хамдулла Мохиб.
Ведущая телеканала попросила его прокомментировать сообщения о том, что вертолеты, на которых Гани и его окружение, в том числе и сам Мохиб, покидали афганскую столицу незадолго до того, как движение «Талибан» без боя вошло в Кабул, специально летели на низкой высоте, чтобы американцы не засекли их и не узнали, куда они направляются. «Именно так и было», — подтвердил Мохиб к удивлению, задававшей вопрос журналистки. «Доверие исчезло», — пояснил он.
Ведущая в ответ спросила, чего же они ждали от американцев, если решили скрыть от них свое местонахождение. «За день до этого я задал американцам простой вопрос. Это был тест. Я попросил сказать мне: если сделка о передаче власти «Талибану» не сработает, вывезут ли нас. В ответ они отказались связывать себя какими-либо обязательствами», — рассказал экс-советник Гани.
«Были сообщения разведки, как от афганских источников, так и от американцев, и от независимых источников, что не у «Талибана», но у их спонсоров был такой план, что они хотели голову Ашрафа Гани. Уже достаточно позорно то, что мы потеряли свою страну, мы не хотели потерять еще одного президента, чтобы он в Афганистане опозорился бы таким образом и был убит», — утверждал Мохиб, не пояснив, о каких спонсорах идет речь.
По его словам, в окружении Гани к середине августа пришли к выводу, что дальнейшие попытки сопротивления талибам с территории Афганистана бесполезны, учитывая то, что американцы приняли решение в любом случае вывести из страны свои войска. По этой причине было принято решение покинуть страну.
«Мы пытались понять, есть ли такое место, куда президент может отправиться, чтобы продолжить сопротивление и при этом оставаться в Афганистане. Но безопасного места не было. То, что обсуждалось в Дохе (американцами и талибами в 2020 году) было ничем иным, как капитуляцией. А если это капитуляция, зачем ждать еще две недели и рисковать жизнью миллионов афганцев, а в итоге все равно получить то же самое?», — резюмировал бывший советник по нацбезопасности Афганистана.
По словам Мохиба, Гани и его ближайшее окружение вылетели на вертолетах во второй половине дня 15 августа из Кабула, с территории комплекса президентского дворца Арг, взяв курс на узбекистанский город Термез. Правда, он не привел деталей дальнейшего путешествия афганского лидера и его окружения. В настоящее время Гани проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, а Мохиб — в США.
Неделю назад Хамид Карзай, который возглавлял Афганистан с 2001 по 2014 годы, заявил, что это он пригласил талибов взять власть в Кабуле, когда стало известно, что афганскую столицу тайно покинули Гани и его ближайшее окружение.
«В столице на тот момент вообще никого не осталось: ни официальных властей, ни начальника полиции, ни командиров воинских частей — никого. Я попросил талибов прийти и защитить население, оградить страну и город от хаоса, от нежелательных групп, которые, возможно, могли грабить страну, грабить магазины. То есть это был автоматический процесс замещения, вызванный неизбежностью», — сказал бывший афганский президент.
Боевики «Талибана» без боя взяли под свой контроль Кабул в ночь с 15 на 16 августа.
Источник: centralasia.media
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