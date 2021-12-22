"Омикрон - он такой заразный". Билл Гейтс дал очередной прогноз по пандемии коронавируса

Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Lenta.ru

По его мнению, пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, несмотря на то.что сейчас с появлением омикрон-штамма мир, возможно, переживает ее самую сложную часть. Гейтс заявил, что ни один вирус в истории не распространялся так быстро, как омикрон.

"Скоро он будет во всех странах мира", - предупредил миллиардер, подчеркнув, что необходимо отнестись к новому штамму серьезно, поскольку до сих пор неизвестно, насколько тяжелые симптомы вызывает данная разновидность COVID-19.

Даже если он лишь наполовину такой же серьезный, как дельта, то это будет худшая волна из тех, что мы видели, потому что он такой заразный.

Однако Гейтс также предсказал, что, если принимать необходимые меры, то следующий год может стать последним для пандемии.

"Если в этой ситуации и есть хорошие новости, то это то, что омикрон распространяется так быстро, что после того, как он становится доминирующей разновидностью в какой-то стране, волна заражений там сохраняется не дольше трех месяцев", - считает миллиардер. Он подчеркнул, что эти три месяца могут быть тяжелыми, однако он все еще верит, что если будут предприняты верные шаги, пандемия может закончиться в 2022 году.

Ранее Гейтс заявил, что распространение индийского штамма заболевания и неравномерное распределение вакцин в мире отдалили человечество от полной победы над COVID-19. При этом, по его словам, международное сообщество достигло значительных успехов в процессе вакцинации и лечения болезни, вызываемой вирусом.

Источник: Кактуз