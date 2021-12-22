Президент Таджикистана рассказал, как достичь мира в Афганистане

Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистану небезразлична судьба страдающего народа Афганистана.

Президент Таджикистана назвал способ восстановить мир в Афганистане: путем объединения людей и формирования инклюзивного правительства. Об этом сообщает "Спутник Таджикистан".

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон в своем ежегодном послании парламенту коснулся ситуации в Афганистане.

В частности, он отметил, что мир и стабильность в соседних странах - в интересах Таджикистана, а нестабильность в этих государствах не оставит республику равнодушной.

Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистану небезразлична судьба страдающего народа Афганистана.

"Вот уже более 20 лет как Таджикистан с трибун авторитетных международных и региональных организаций привлекает внимание мировой общественности к проблеме Афганистана", - заявил таджикский лидер.

Он добавил, что ситуация в Афганистане может оказать прямое влияние на безопасность и стабильность Таджикистана и всего Центрально-Азиатского региона.

"Мы считаем, что объединение людей и формирование инклюзивного правительства - единственный способ добиться стабильности в этой стране", - сказал глава государства.

Президент выразил уверенность, что народ Афганистана, имея все политические, экономические, исторические и социальные возможности, сможет определить свою настоящую и будущую судьбу.

Кроме того, Эмомали Рахмон подчеркнул необходимость скорейшего оказания гуманитарной помощи Афганистану, добавив, что Таджикистан в сотрудничестве с другими организациями предоставил для этого логистические возможности.

Он напомнил, что Таджикистан с Афганистаном имеет 1400 км общей границы.

Таким образом, все проблемы, которые возникают на территории этой страны, в первую очередь незаконный оборот наркотиков, оружия, нелегальная миграция, оказывают влияние и на Таджикистан.



Источник: vb.kg