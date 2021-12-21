«Может быть рак мозга». Эмомали Рахмон призвал таджикистанцев не злоупотреблять смартфонами

Глава республики также отметил, что за последние 10 лет таджикистанцы потратили на мобильную связь свыше 30 млрд сомони.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с резкой критикой чрезмерного использования смартфонов, передает Asia-plus. Глава соседней республики обеспокоен культурой использования мобильных телефонов и большими расходами населения на мобильную связь.
«Нам нужно пересмотреть культуру использования мобильных телефонов. Не надо радоваться этому, в будущем могут быть серьезные проблемы, различные заболевания, в том числе рак мозга», — сказал он в ходе своего ежегодного обращения к парламенту страны.
Глава республики также отметил, что за последние 10 лет таджикистанцы потратили на мобильную связь свыше 30 млрд сомони.
«Это почти 3 млрд долларов. Это не маленькая сумма. За эту сумму мы могли достроить Рогунскую ГЭС», — сказал он.
Президент недоумевает, что население страны платит ежегодно 3 млрд сомони мобильным операторам, 90% из которых принадлежат иностранным компаниям.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!