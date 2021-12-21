Эрдоган раскрыл план борьбы с падением курса турецкой лиры

Вместе с тем он выразил надежду на то, что граждане Турции с накоплениями в долларах начнут переводить их в лиры во благо экономики страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о чрезвычайных мерах по укреплению турецкой лиры, включая введение новой программы, которая защитит сбережения населения от колебаний курса местной валюты. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава государства пообещал приложить все возможные усилия для противодействия волатильности лиры. По его словам, власти предлагают гражданам новые экономические альтернативы, в том числе применение новых правил по депозитам в турецких лирах.

«Отныне никому из наших граждан не нужно будет переводить свои депозиты с турецкой лиры на иностранную валюту из-за опасений, что колебания обменного курса могут свести на нет прибыль от процентных выплат», — сказал Эрдоган, добавив, что если доход по депозиту в лирах будет ниже, чем по текущему курсу доллара, то гражданам будет выплачиваться компенсация.

Вместе с тем он выразил надежду на то, что граждане Турции с накоплениями в долларах начнут переводить их в лиры во благо экономики страны. Президент отметил, что волатильность может скоро остановиться, и тогда все увидят, как инфляция будет падать. По его мнению, данный эффект будет виден уже через несколько месяцев.

Кроме того, Эрдоган заявил, что турецкие власти на фоне рекордного падения лиры намерены предоставить форвардный валютный курс для экспортных компаний напрямую через Центральный банк Турции.

Другие антикризисные меры, объявленные Эрдоганом:

- Налог, удерживаемый в Турции с выплачиваемых компаниями дивидендов, будет сокращен с 15% до 10%;

- Подоходный налог на инвестиции в банкноты лиры, выпущенные правительством, будет снижен с 10% до 0%;

- Правительство будет направлять 30% всех взносов работников частного сектора в необязательную пенсионную систему по сравнению с нынешним уровнем в 25%.

Турецкая валюта, которая в январе торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год на 60%, причем более 40% стоимости потеряла за последний месяц. В понедельник, 20 декабря, она подешевела более чем на 10%, преодолев новую рекордную отметку — 18 лир за 1 доллар после снижения ставки Центробанком с 15% до 14%. Однако уже вечером в понедельник ее падение сменилось значительным ростом, в итоге лира компенсировала потери последних дней. Причиной тому стало выступление Эрдогана об антикризисных мерах.

Источник: centralasia.media