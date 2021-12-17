Фронт сопротивления объявил об уничтожении десятков талибов в 16 афганских провинциях

ФНС был образован в провинции Панджшер после захвата «Талибаном» власти в Кабуле в середине августа.

Бойцы Фронта национального сопротивления (ФНС) Афганистана, ведущего борьбу с захватившими власть в стране талибами, за последние 8 дней уничтожили 61 боевика «Талибана». Еще 42 талиба получили ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь ФНС Сибгатулла Ахмади на своей странице в Facebook.

По словам Ахмади, боевики понесли потери в результате «успешных партизанских операций» против «Талибана» в 16 провинциях — Баглан, Панджшер, Кабул, Каписа, Саманган, Тахар, Парван, Бадгис, Лагман, Балх, Фарьяб, Газни, Гор, Герат, Нангархар и Кунар.

«Больше всего потерь враг понес в провинциях Кабул, Каписа, Баглан и Панджшер. Фронт национального сопротивления организовал эти операции с таким мастерством, что никто из мирных граждан не пострадал. В операциях погибли два наших храбрых солдата, еще трое были ранены», — отметил представитель ФНС, добавив, что Фронт продолжит свою деятельность до полного освобождения страны от режима талибов.

Ранее руководители ФНС заявляли о том, что Фронт расширяет свое присутствие в Афганистане и все больше провинций в стране присоединяются к силам сопротивления. Однако чиновники правительства талибов утверждают, что ФНС не ведет никаких боевых действий против «Талибана» и существует лишь формально.

ФНС был образован в провинции Панджшер после захвата «Талибаном» власти в Кабуле в середине августа. Силы, отказавшиеся признавать власть радикального движения, сплотились вокруг Ахмада Масуда — сына известного в 1980-90-е годы таджикского полевого командира Ахмад Шаха Масуда. В начале сентября талибам удалось взять под контроль Панджшерскую долину, бойцы ФНС объявили о своем отходе в горные ущелья, окружающие долину, переходе к тактике партизанской войны.

В конце октября ФНС зарегистрировал свое представительство в США, чтобы убеждать американских политиков оказать поддержку афганской оппозиции. Тогда же сообщалось об открытии офиса Фронта в Душанбе, однако представители сил сопротивления эту информацию опровергли.

Источник: centralasia.media