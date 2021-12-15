Помощник государственного секретаря США приготовил плов в Ташкенте

Находящийся с рабочим визитом в Ташкенте помощник государственного секретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Дональд Лу приготовил плов.
Представитель Госдепа Дональд Лу приготовил плов вместе с известным узбекским поваром Бахриддином Чустий.
Ранее сообщалось, что Дональд Лу прибыл в Узбекистан 13 декабря. Политик провел переговоры с министром иностранных дел Узбекистана и обсудил перспективы развития двусторонних отношений между Узбекистаном и США.
Дональд Лу в прошлом он был заместителем главы миссии в посольстве США в Нью-Дели, Индия. С конца 2014 года по 2018 год он был послом США в Албании. Лу был назначен президентом Трампом на должность посла США в Кыргызской Республике в мае 2018 года и утвержден Сенатом 6 сентября 2018 года. Он был приведен к присяге в сентябре 2018 г. и вручил верительные грамоты президенту Кыргызстана 12 октября 2018 г.
Источник: centralasia.media
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