Какие экстремистские и террористические организации запрещены в Кыргызстане?

На подконтрольных территориях «Талибан» вводит нормы шариата, выполнение которых строго контролируется.

Судебные органы Кыргызстана признали экстремистскими и террористическими 20 организаций. Среди них известные на весь мир «ИГИЛ», «Аль-Каида», «Талибан», созданная в Кыргызстане «Жайшуль-Махди», а также неизвестные организации, о которых в открытых источниках совсем нет информации. Вот список организаций запрещенных на территории страны:

«Аль-Каида» признана террористической организацией Первомайским судом Бишкека 15 сентября 2006 года.

Организация создана в 1988 году. После вывода советских войск из Афганистана стала вести борьбу против США, стран так называемого «западного мира» и их сторонников в исламских странах. Целью организации является свержение светских режимов в исламских странах, создание «Великого исламского халифата».

После взрывов посольств США в столицах Кении и Танзании в 1998 году «Аль-Каида» приобрела статус террористической организации № 1 в мире. На счету «Аль-Каиды» — планирование и осуществление целого ряда крупных террористических актов, в том числе терактов 11 сентября 2001 года в США.

«Движение Талибан» также признана террористической организацией Первомайским судом Бишкека 15 сентября 2006 года.

«Талиба́н» — исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение, запрещённое во многих странах мира, зародилось в Афганистане среди пуштунов в 1994 году. Движение правило Афганистаном с 1996 по 2001 год и вернулось к власти в 2021 году после подтверждения весной 2021 года намерений полного вывода американских войск из Афганистана. «Талибан» установил контроль над большей частью территории Афганистана, а 15 августа занял столицу страны Кабул и объявил о полном контроле над Афганистаном.

На подконтрольных территориях «Талибан» вводит нормы шариата, выполнение которых строго контролируется. Под запретом находятся телевидение, музыка и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, алкоголь, компьютеры и Интернет, шахматы, белая обувь (белый — цвет талибского флага), обсуждение секса в открытой форме и многое другое.

«Исламское движение Восточного Туркестана» признана террористической организацией Верховным судом 20 августа 2003 года. Это уйгурское незаконное вооружённое формирование, целью которого является создание независимого исламского (шариатского) государства в Восточном Туркестане и обращение всего китайского народа в ислам. Движение взяло на себя ответственность более чем за 200 актов терроризма, в результате которых погибли не менее 162 человек и более 440 получили ранения.

Создано оно в 1993 году двумя выходцами из Хотана. В 1997 году было реорганизовано и существует в этом виде по сей день.

Кроме Кыргызстана движение признали террористической организацией ООН, Европейский союз, КНР, Казахстан и Афганистан.

Курдский народный конгресс» («Конгра-Гель») признана террористической организацией Первомайским судом Бишкека 11 июня 2008 года.

В сообществах союза Курдистана есть курдская политическая организация, которая служит в качестве зонтичной группы для всех демократических политических партий Курдистана.

«Организация освобождения Восточного Туркестана» признана террористической Верховным судом 20 августа 2003 года.

Это сецессионистская уйгурская организация, выступающая за независимое уйгурское государство под названием Восточный Туркестан в провинции Западного Китая, известной как Синьцзян-Уйгурский автономный район. Организация была создана в Турции в 1990 или 1996 году для борьбы с китайским правительством в Синьцзяне, территории, на которой этническая принадлежность не составляет большинства, но населена в порядке наибольшей численности населения — уйгурами, ханьцами, казахами и другими тюркскими общинами.

Также организация признана террористической в Казахстане и Китае.

«Хизбут-Тахрир-аль-Ислами» признан экстремистской организацией Верховным судом 20 августа 2003 года.

Международная панисламистская политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме. Декларируемая цель организации — восстановление справедливого исламского образа жизни и исламского государства (халифата) и воплощения в нём исламской системы.

«Группа джихада» признан террористической организацией Первомайским судом Бишкека 11 июня 2008 года.

Воинствующая исламистская организация, основанная в 2002 году как отколовшаяся группа Исламского движения Узбекистана. Штаб-квартира этой группировки расположена в Северном Вазиристане и она была связана как с Аль-Каидой, так и с Талибаном.

«Исламская партия Туркестана» («Исламское движение Узбекистана») признана террористической и запрещена на территории Кыргызстана Верховным судом 20 августа 2003 года.

Организация, основанная в Западном Китае. Его цель заключаются в создании независимого государства под названием Восточный Туркестан вместо Синьцзяня.

«Церковь объединения» (Церковь Муна). Деятельность организации в Кыргызстане запрещена Свердловским районным судом Бишкека 22 февраля 2012 года.

Новое религиозное движение(секта), основанное в 1954 году в Сеуле (Южная Корея). «Церковь объединения» поддерживает веру в спиритизм, то есть в общение с духами умерших предков. Спиритические ритуалы используются для улучшения положения умерших предков в духовном мире. ). В течение нескольких десятилетий Церковь объединения распространилась во многих странах мира и имеет от пяти до семи миллионов последователей.

«Жайшуль Махди» признана террористической организацией Первомайским районным судом Бишкека 24 октября 2012 года.

Экстремистское движение «Жайшуль-Махди» , по словам Кадыра Маликова было создано в Кыргызстане и имеет радикальный взгляд такфиристско-салафитского толка в суннитском течении.

Члены этой организации во время апрельских событий 2010 года в Бишкеке захватили часть арсенала силовиков — пистолеты и автоматы. Позже в спецоперации по задержанию членов террористической организации было подтверждено, что из оружия, захваченного «Жайшуль-Махди», были убиты один человек на площади 7 апреля и двое — на юге страны.



В 2010 году 12 членов этой организации были задержаны за организацию теракта у Дворца спорта в Бишкеке. Также они обвинялись в нападении на американского гражданина в Сокулуке, попытку подорвать здание ГУВД Бишкека. За ними также убийство трех сотрудников Октябрьского РОВД Бишкека и спецназовца «Альфы» во время перестрелки в селе Арашан Чуйской области.

Члены «Жайшуль-Махди» являются последователями Саида Бурятского (настоящее имя Александр Тихомиров) убитого при задержании в России.

«Агитационно-пропагандистские материалы и пропагандистская дяеятельность Тихомирова А.А. – Саида Бурятского» тоже запрещены в Кыргызстане. Их 14 марта 1014 года Октябрьский районный суд признал экстремистскими.

24 октября 2012 года первомайский суд Бишкека запретил деятельность трех организаций на территории Кыргызстана: «Джундь-аль Халифат» («Джундь-аль Халифат»), «Ансаруллох» (Ансарул Аллах), «Ат-Такфир Валь-Хиджра» Достоверной информации об идеологии и принципах данных организаций в открытых источниках нет.

«Акромия». Это религиозное движение признано экстремистским и запрещено на территории Кыргызстана Первомайским районным судом Бишкека 14 мая 2014 года.

Движение, основано бывшим членом «Хизб ут-Тахрир» из Андижана Акромом Юлдашевым в в 1996 году. В памфлете «Иймонга йул» («Путь к истинной вере») Юлдашев писал, что ненасильственные методы «Хизб ут-Тахрир» разрабатывались для арабских государств и непригодны в условиях Средней Азии. В отличие от «Хизб ут-Тахрир», Юлдашев считал, что исламская организация должна завоевывать власть на местном, а не общенациональном уровне.

«ИГИЛ» признана террористической и экстремистской организацией и запрещен на территории Кыргызстана 3 февраля 2015 года Октябрьским районным судом Бишкека.

«Исламское государство Ирака и Леванта» — международная исламистская суннитская, экстремистская, террористическая организация. Действовала в 2013—2019 годах преимущественно на территории Сирии (частично контролируя её северо-восточные территории) и Ирака (частично контролируя территорию «суннитского треугольника») фактически как непризнанное квазигосударство (провозглашённое как всемирный халифат 29 июня 2014 года) с шариатской формой правления и штаб-квартирой (фактически столицей) в сирийском городе Эр-Ракке.

Помимо Сирии и Ирака, ИГИЛ или связанные с ним группировки также контролируют небольшие территории в Афганистане, Египте, Йемене, Ливии, Нигерии, Сомали, ДР Конго и ведут террористическую деятельность также на Северном Кавказе, в Алжире, Индонезии, Ливане, Пакистане, Саудовской Аравии, Тунисе, Филиппинах и некоторых других странах. Основные силы и главные члены группировки уничтожены в Сирии и Ираке, сохранились только остатки. Последний оплот ИГИЛ на востоке Сирии рухнул в начале 2019 года.

Группировка осуждена одним из крупнейших суннитских улемов Юсуфом Аль-Кардави.

«Джабхат ан-Нусра». Религиозная организация была признана террористической и экстремистской Октябрьским районным суом Бишкека 23 июня 2015 года.

Это отделение международной исламистской террористической организации «Аль-Каида» на территории Сирии и Ливана. Основана 23 января 2012 года во время гражданской войны в Сирии. С тех пор она рассматривается как одна из наиболее успешных среди повстанческих группировок.

В августе 2014 года группировка стала одной из целей авиаударов США и их союзников по территории Сирии, наносимых в рамках борьбы с «Исламским государством». Неоднократно заявляли о своём расформировании и присоединении отрядов к другим группировкам, в частности, с марта 2015 года входят в Джейш-аль-Фатх.

«Катибат аль-Имам аль-Бухари» (Батальон Имама Бухари) признана террористической и экстремистской организацией и запрещена территории Кыргызстана 13 мая 2015 года Ошским городским судом.

Исламистская салафитская группировка. Участвовала в Сирийской гражданской войне и войне в Афганистане. Группа названа в честь Имама Бухари, исламского ученого 9 века, родом из Бухары.

«Жаннат Ошиклари» («Поклонники рая») признана террористической и экстремистской организацией и запрещена на территории Кыргызстана 3 мая 2015 года решением Ошского городского суда.

По некоторым данным, джамаатом «Жаннат Ошиклари» руководил 25-летний выходец из Кыргызстана Сирожиддин Мухтаров, он же Абу Салох. Абу Салох учился в Дамаске, когда началась война, присягнул на верность «Аль-Каиде». Со временем создал свой джамаат из уроженцев Кыргызстана и Узбекистана.

«Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» признана террористической организацией и ее деятельность запрещена в Кыргызстане Ошским городским судом 17 марта 2016 года.

Это радикальная салафитская террористическая группировка созданная в 1999 году с целью свержения иорданского режима, который они считали неисламским, и установления исламского государства. После вторжения войск международной Коалиции в Афганистан основатель группировки Абу Мусаба аз-Заркави перебрался в Ирак. Считается, что он ответственен за создание «Ансар аль-Ислам» в 2001 году.

После начала американского вторжения в Ирак «Джамаат ат-Таухид» превратился в развитую сеть со множеством арабских боевиков и иностранных наёмников. Целями группы были свержение переходного правительства, зачистка Ирака от шиитов и образование Исламского государства. Группа стала широко известной по распространяемым ею в Интернете видео с обезглавливаниями иностранных заложников.

В октябре 2004 года аз-Заркави дал присягу Усаме бен Ладену, назвав свою организацию «Аль-Каидой в Ираке».

«Йакын-Инкар». Деятельность этого религиозного течения признана экстремистской и запрещена на территории Кыргызстана решением Октябрьского суда Бишкека 15 июня 2017 года.

Течение отделидлось от религиозного движения «Таблиги Джамаат». Его последователи не признают плоды технического прогресса и призывают мусульман жить, как во времена пророка Мухаммеда. Название данной религиозной группы происходит от арабских слов «йакын» и «инкар» и в переводе означает «отрицание всего, кроме Бога».

Члены общины ходят пешком и пользуются только тем, «что Бог послал». У них нет телефонов и телевизоров, они избегают фото- и видеосъемки и не берут в руки деньги. А кроме того, не признают никаких государственных институтов.

Источник: reporter.kg