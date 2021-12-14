Как живет индийская девушка, завоевавшая титул «Мисс Вселенная»?

Победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2021 году стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии.

Ей удалось обойти соперниц из 79 стран мира, пишет «Лента.ру».

Новая обладательница титула «Мисс Вселенная» с 17 лет участвовала в конкурсах красоты. В 2017 году Харнааз Сандху выиграла титул «Мисс Чандигарх», а спустя два года заняла первое место в конкурсе «Фемина Мисс Индия Пенджаб». В сентябре 2021 года она победила в конкурсе «Мисс Дива», на котором отбирают индийских участниц «Мисс Вселенной».

Сандху родилась и выросла в городе Чандигарх на севере Индии. Ее матери, которую она считает главным источником вдохновения, удалось преодолеть патриархальные традиции и стать врачом-гинекологом.

Девушка любит готовить, увлекается верховой ездой, йогой, танцами и игрой в шахматы. Ее любимая цитата: «Однажды перед глазами промелькнет вся твоя жизнь. Надо постараться, чтобы ее стоило смотреть».

Также Харнааз Сандху снимается в кино. Она сыграла главную роль в двух пенджабских фильмах, которые скоро выйдут на экран. Примером для подражания она считает болливудскую звезду Приянку Чопру.

«Хватит сравнивать себя с другими, и давайте говорить о более важных вещах, которые происходят в мире», - призывает королева красоты.

В прошлом представительницы Индии лишь два раза удостаивались титула «Мисс Вселенная». Впервые это случилось в 1994 году, когда победила Сушмита Сен. В 2000 году первое место заняла Лара Датта. Обе были актрисами и получали престижные профессиональные награды.



Харнааз Сандху стала 70-й победительницей «Мисс Вселенная». Второе место заняла «Мисс Парагвай» Надя Феррейра, а третье — Лалела Мсване из Южной Африки, участвовавшая в конкурсе наперекор правительству своей страны.

Впервые этот конкурс красоты в его современном виде был проведен в 1952 году. Тогда победу одержала финская актриса и фотомодель Арми Куусела.

Источник: centralasia.media