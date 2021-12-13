В Хабаровском крае школьницы до смерти избили мужчину

В отношении школьниц возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.
В Харабаровском суде решили заключить под стражу двух девочек 14 и 16 лет за избиение мужчины до смерти. Подробнее об этом сообщают российские СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел в ночь с 9 на 10 декабря.
По версии следствия, школьницы избили 60-летнего мужчину. Он был госпитализирован в больницу, однако скончался от полученных травм.
В отношении школьниц возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.
Предельное наказание по статье — лишение свободы на срок до 15 лет.
Источник: Кабар
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