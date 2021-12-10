В Японии создали маску, которая светится при контакте с COVID-19

Тестирование с 32 инфицированными коронавирусом пациентами проводилось в течение 10 дней.

В Японии специалисты университета префектуры Киото создали защитную маску, которая светится при контакте с частицами COVID-19. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По информации, руководитель университета с командой обратили внимание на то, что страусы способны вырабатывать несколько видов антител, которые нейтрализуют инородные тела в организме.

«В феврале ученые ввели в организм лабораторных страусов деактивированные частицы COVID-19. В результате эксперимента медики извлекли большое количество антител из отложенных птицами яиц.

На основе полученного материала ученые создали защитный фильтр, обработанный флуоресцентным красителем, и поместили его в маску. В случае если произойдет контакт с частицами вируса, поверхность маски будет светиться в ультрафиолетовом спектре», - говорится в сообщении.

Тестирование с 32 инфицированными коронавирусом пациентами проводилось в течение 10 дней. Удалось обнаружить, что все маски, которые носили участники, реагировали на ультрафиолетовое излучение.

«Затем команда расширила эксперимент до 150 участников. Эксперимент снова подтвердил эффективность маски, также Цукамото внезапно выяснил, что инфицирован COVID-19», - говорится в СМИ.

В будущем планируется сделать маску доступной для пользования каждого человека.

Источник: Кабар