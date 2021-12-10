(Видео) Путин рассказал, как мигрантам готовиться к поездке в Россию

Президент назвал этот вопрос одним из важнейших в социальной и экономической сфере.

Президент России Владимир Путин отметил, что мигранты должны приезжать в Россию уже со знанием языка и законов, этот вопрос нужно прорабатывать со странами СНГ. С таким заявлением он выступил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент назвал этот вопрос одним из важнейших в социальной и экономической сфере.

«Вот вы сказали, что расчетов по тому, сколько нужно нам иностранной рабочей силы, нет. Это не совсем так. В целом такие расчеты делаются, особенно по стройке. Мне (вице-премьер) Хуснуллин Марат Шакирзянович докладывал неоднократно о потребности строительного комплекса, строительного сектора экономики в иностранной рабочей силе», — сказал российский лидер.

При этом президент подчеркнул важность адаптации мигрантов и отметил, что полностью согласен «с теми, кто высказывает озабоченность на этот счет».

«Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, знали бы то, на что ориентируют их наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил Российской Федерации, наших обычаев», — отметил Путин.

По его словам, Россия довольно подробно разговаривает об этом с коллегами из стран содружества, в частности, недавно готовность содействовать высказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

«И такая работа налаживается и с другими нашими партнерами: и с Таджикистаном, и с Кыргызстаном, и с Казахстаном — поэтому это находится уже сейчас в поле нашего зрения, но это не значит, что там все завершено, совсем наоборот, это только самое начало», — подчеркнул Путин.

В начале декабря заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что доля мигрантов в этой отрасли снизилась на 40 процентов. При этом в целом по всей России за год поток мигрантов из стран ЕАЭС вырос в три раза по сравнению с предыдущим.



Источник: centralasia.media