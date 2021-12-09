Илон Маск официально стал бездомным

В конце ноября Маск продал акции Tesla еще на 1 миллиард долларов для уплаты налога на опционы, которые истекают в начале 2022 года.

Один из богатейших людей на планете, глава SpaceX Илон Маск, остался без жилья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала Fox News, предприниматель продал свою калифорнийскую виллу в Хиллсборо за 32 миллиона долларов. Вилла была последней недвижимостью в собственности Маска, уточняет «Бизнес Online».

Ранее самый богатый человек в мире 6 ноября написал в Twitter, что продаст 10 процентов своих акций, если пользователи социальной медиаплатформы одобрят это. Большинство из них согласились с продажей. Тогда он продал 9,2 миллиона акций на сумму 9,9 миллиарда долларов.

В конце ноября Маск продал акции Tesla еще на 1 миллиард долларов для уплаты налога на опционы, которые истекают в начале 2022 года.

Источник: reporter.kg