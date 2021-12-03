В российском городе Киселевске выпал черный снег

Жители российского города Киселевск жалуются на черный снег.

Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на городской портал NGS42.RU.

В шахтерском городе Кемеровской области люди наблюдают в небе густой темный дым, а под ногами у них лежит потемневший снег. Подтверждающие этот факт фото, они выкладывают в социальных сетях.

Ситуация с загрязнением воздуха в Киселевске остается сложной на протяжении многих лет. В комментариях к публикациям граждане жалуются и явно дают понять, что не ждут от властей оперативного решения экологических проблем. "Чиновники как всегда скажут, что население печки топит", - пишут они. Некоторые замечают, что черный снег - явление для города уже стандартное.

Как сообщает NGS42.RU, летом 2021 года в Кузбассе была проведена масштабная проверка исполнения экологического законодательства промышленными предприятиями. По ее итогам прокуратура возбудила семь административных дел, уличив в нарушениях ООО "Ижморская ТСК", "Тобул" и "Инертник".

В октябре 2021-го в другом сибирском городе - Красноярске объявляли режим "черного неба". Там зафиксировали повышенную степень загрязнения атмосферного воздуха. В это время жители чаще всего наблюдают сильный смог над городом, чувствуют запах гари. Видимость снижается порой до нескольких десятков метров. Люди страдают от першения в горле, раздражения слизистых оболочек, головных болей.

Источник: vb.kg