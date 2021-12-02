Талибан призвал Узбекистан вернуть вертолеты, на которых афганские пилоты покинули страну после падения прежнего правительства, - СМИ

Позже стало известно, что все афганцы, бежавшие от режима талибов, покинули территорию Узбекистана.
Заместитель главы временного правительства «Талибана» мулла Абдул Гани Барадар призвал Узбекистан вернуть самолеты и вертолеты, на которых афганские пилоты покинули страну после падения прежнего правительства. Об этом сообщает издание «Афганистан».
Ранее сообщалось, что афганские лётчики угнали 25% авиационной техники страны в Узбекистан и Таджикистан. Об этом говорилось в квартальном отчете генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), который был обнародован 30 октября.
Среди афганцев, которых содержали в лагере в Термезе, 15 лётчиков летали на легких штурмовиках A-29 Super Tucano, 11 лётчиков летали на вертолетах UH-60 Black Hawk, 12 лётчиков летали на вертолетах MD-530 и много лётчиков вертолетов Ми-17.
Все они покинули Афганистан в последние часы до захвата власти талибами. 46 самолётов успели вылететь из аэропортов Мазари-Шарифа и Кабула. Один из них столкнулся с самолётом ВВС Узбекистана.
Позже стало известно, что все афганцы, бежавшие от режима талибов, покинули территорию Узбекистана.
«12-13 сентября все находившиеся на территории Узбекистана афганские граждане были эвакуированы в другую страну», - сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.
Источник: centralasia.media
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