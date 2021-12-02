ВОЗ призвала Туркменистан лучше искать коронавирус

Всемирная организация здравоохранения завершила вторую со времени начала эпидемии COVID-19 миссию в Туркменистане.

Об этом сообщается на сайте местного представительства ООН.

Возглавлявшая делегацию региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Дорит Ницан заявила: "Миссия подчеркнула необходимость активизировать усилия по обнаружению COVID-19. Своевременное сообщение о случаях является обязательным, так как это позволяет задействовать дополнительные средства реагирования: отслеживание контактов; карантин; обеспечение адекватного ухода и надлежащего ведения случая; адаптация мероприятий к эпидемиологической ситуации; наблюдение и тестирование. Все они требуют участия сообщества и основаны на прозрачности".

Таким образом, ВОЗ фактически прямым текстом призвала власти Туркменистана прекратить скрывать наличие эпидемии и раскрыть информацию о зараженных. Это подается под видом помощи в обнаружении инфекции, которое якобы не удается туркменским специалистам. "Миссия изучила, как можно настроить возможности генетической последовательности вирусов, чтобы помочь в обнаружении COVID-19", - говорится на сайте ООН.

Ранее, в начале ноября, старший специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Катрин Смолвуд (возглавлявшая первую миссию летом 2020 года) заявила, что отсутствие инфекции в Туркменистане маловероятно. Это первый случай, когда ВОЗ открыто выразила сомнения в достоверности информации, предоставляемой властями. При этом Смолвуд подчеркнула, что проверять достоверность сведений - не в компетенции ВОЗ, и для организации важнее поддерживать диалог с правящим режимом.

Госинформагентство ТДХ сразу после публикации отчета ООН разместило материал под названием "Информационно-просветительская кампания ООН". В нем говорится: "Агентства ООН запустили информационно-просветительскую кампанию, направленную на повышение осведомленности населения о пандемии COVID-19. Кампания также нацелена на борьбу и эффективное управление с инфодемией и дезинформацией". О втором визите специалистов ВОЗ и об их призывах агентство не сообщило.

Граждане Туркменистана на условиях анонимности сообщают о своих соотечественниках, заболевших COVID-19 и умерших от него, фактически с самого начала мировой эпидемии, с весны 2020 года. Но власти категорически отказываются признавать проникновение инфекции. Первая миссия ВОЗ не стала спорить с официальной версией, но порекомендовала чиновникам вообразить, будто коронавирус в стране все-таки есть. На этом основании в Туркменистане применяются довольно жесткие карантинные меры, хотя официальные СМИ не сильно их афишируют. На сегодня в мире остались лишь две страны с населением более 1 миллиона человек, не признающих наличие коронавируса: Туркменистан и КНДР.

Источник: turkmen.news