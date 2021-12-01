Российские самолеты вывезут из Афганистана граждан РФ и стран ОДКБ

Начался третий этап эвакуации из Афганистана самолетами Минобороны РФ граждан России и стран ОДКБ.

Предусматривается, как сообщает РИА Новости, вывезти более 380 человек, среди которых есть и граждане Кыргызстана, а также афганские студенты, проходящие обучение в российских вузах

Для этих целей три российских военно-транспортных самолета, вылетевшие с подмосковного аэродрома Чкаловский. уже прибыли в Кабул, одновременно доставив в Афганистан гуманитарную помощь.

"Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России, доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана. На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана. Самолетами всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Также на каждом борту находятся бригады военных медиков с необходимым оборудованием и лекарствами, готовые оказать необходимую помощь эвакуируемым. На время полета сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Эта эвакуация, как и предыдущие две, организована министром обороны Сергеем Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что в ходе второго этапа из аэропорта Кабула было вывезено в ноябре более 200 человек, а в ходе первого - свыше 500 граждан России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.

Источник: vb.kg