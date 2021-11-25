Двоечница на посту замминпроса России. Какое только убожество не пролезло ныне в высокие кресла

В деле Марины Раковой всплывают все новые и новые детали.

Либеральные СМИ, стремясь представить бывшего заместителя министра просвещения жертвой обстоятельств и невинной овечкой, упирают на то, что Ракова – образованная и умная женщина, настоящий вундеркинд, закончивший в 19 лет МГТУ имени Баумана. Однако Царьград выяснил: еще на первом курсе университета Марина Николаевна вылетела за академическую неуспеваемость.

Коррупционный спрут в системе высшего образования, вскрытый правоохранительными органами, дает сдачу в средствах массовой информации. Ряд либеральных изданий сразу же после ареста бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой вышли со статьями, в которых ее фактически облизывали с ног до головы. Дескать, не знаем, что там с мошенничеством, но человек прекрасный, образованный, высококвалифицированный. Упирают на послужной список: девочка-вундеркинд из простой барнаульской школы, участник ряда международных конкурсов и программ, выпускница престижной Бауманки.

И вот тут возникает, что называется, "затык". По имеющейся в нашем распоряжении информации, расхваливать образование Раковой нет совершенно никаких оснований. Более того, впору задаться вопросом, как она вообще получила диплом и есть ли он у нее? Дело в том, что в 2001 году ее исключили из университета, причем не просто так, а за неуспеваемость. За ней числилось 8 (!) академических задолженностей. Ракова не сдала три из четырех зачетов и ни один из пяти экзаменов.

24 июля 2001 года Марину исключили из вуза и выселили из общежития. Как в биографии экс-вице-министра появились строки "окончила МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2002 году" – абсолютно непонятно. Дальнейшее обучение в Алтайской академии экономики и права, конечно, весьма почетно, вот только на должность замминистра просвещения с таким послужным списком попадают нечасто.

Складывается ощущение, что реформаторам образования просто не обойтись без мошенников. Здесь же можно вспомнить нашумевшую историю с научным руководителем Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым и его верной помощницей Валерией Касамарой, которая ни шагу не может ступить без совета саратовской гадалки Ирмы. Один из главных вузов страны. XXI век. Что тут скажешь?

Неслучайно оплотом горе-реформаторов служит и Российская академия народного хозяйства и государственного управления, в которой за последнее время прогремел целый ряд скандалов, связанных с коррупцией и злоупотреблением полномочий. Несколько дней назад сотрудники правоохранительных органов провели обыски у топовых функционеров РАНХиГС. Дома, автомобили, обстановка дадут фору любому олигарху или арабскому шейху.

"Тебя посодют, а ты не воруй"

Марину Ракову обвиняют в мошенничестве на сумму более 20 миллионов рублей. Как полагает следствие, чиновница вместе с экс-заместителем генерального директора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком и ректором Шанинки Сергеем Зуевым фиктивно трудоустроили по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук РАНХиГС, где верховодил Зуев. Эти люди не выполняли никакой работы, зато получали заработную плату. Схема стандартная, рабочая, много раз опробованная жуликами с корочкой. В случае с Раковой, скорее всего, доказательной базы хватит на всех фигурантов.

Источник - tsargrad.tv