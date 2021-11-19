Турецкие СМИ сообщают о смерти Гюлена. Отравлен?

Турецкие СМИ 18 ноября сообщили о смерти исламского религиозного и общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена.
В частности, оппозиционный новостной портал Oda TV утверждает, что Гюлен мог быть отравлен в ночь на 17 ноября. Один из его сторонников, находившийся в поместье в Пенсильвании, предположительно покончил с собой.
Однако некоторые СМИ опровергают новость о кончине общественного деятеля. Например, журналист Эмре Услу, ссылаясь на свои источники, заявил в Twitter, что Гюлен находится в полном здравии.
На связь вышел и приближенный Гюлена Джевдет Тюркйолу. Он опубликовал видео, в котором сообщил, что жизни оппозиционера ничего не угрожает, а слухи о покушении являются "ложными новостями".
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения. Также турецкие власти требуют у 83 стран выдачи 452 причастных к деятельности Фетхуллаха Гюлена лиц.
Источник - iz.ru
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