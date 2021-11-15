Озорная Мако. Вышедшая замуж за простолюдина япон-принцесса сбежала с ним в США - Видео

Вышедшая замуж за простолюдина японская принцесса покинула родину
Бывшая принцесса Японии Мако улетела вместе с мужем в Нью-Йорк
Бывшая японская принцесса Мако, которая в октябре вышла замуж за своего однокурсника Кэя Комуро и покинула императорскую семью, улетела в США. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Пара вылетела из токийского аэропорта Ханэда в воскресенье, 14 ноября. Молодожены намерены жить в Нью-Йорке, где работает супруг экс-принцессы. Ранее Комуро прошел обучение в США и устроился юристом в одну из американских компаний.
В соответствии с Законом об Императорском доме 1947 года, женщины королевской крови должны отказаться от своего императорского статуса, если они выходят замуж за простолюдинов. Принцесса Мако также отказалась от государственного пособия в размере 150 миллионов иен (более 1,3 миллиона долларов).
Отъезд пары произошел на фоне финансового конфликта между матерью Комуро и ее бывшим женихом, которому она задолжала четыре миллиона йен (около 2,5 миллионов рублей). Спор был урегулирован 13 ноября: Комуро урегулировал этот спор, пообещав выплатить требуемую сумму.
Мако и Кэй Комуро знакомы с 2012 года, но критики сочли молодого человека неподходящей партией для наследницы императорского рода. Свадьба молодых людей несколько раз откладывалась.
Источник - Lenta.ru
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