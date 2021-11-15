Приступ беженства. Миграционный кризис нанес новый удар по отношениям Москвы с Западом, - С.Строкань

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши перерастает в новый конфликт между Россией и Западом, возложившим ответственность за сложившуюся ситуацию на Москву.

Дальше всех пошла глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, предложившая союзникам принять ответные меры, в частности бойкотировать газопровод "Северный поток-2". Критикам России, обвиняющим ее в использовании "газового оружия", фактически подыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко, пригрозивший ЕС в случае расширения санкций перекрыть транзит газа по трубопроводу Ямал-Европа. В ответ на это президент России Владимир Путин предположил, что белорусский лидер, возможно, погорячился, и пообещал с ним "поговорить на эту тему", но одновременно напомнил, что причины кризиса созданы "самими странами Запада, европейскими странами" и "они носят и политический, и военный, и экономический характер".

Статья главы МИД Великобритании Элизабет Трасс в воскресном номере газеты The Sunday Telegraph, посвященная миграционному кризису на границе Белоруссии с Польшей, фактически представляет собой новый манифест сдерживания России, предлагаемый Лондоном его союзникам. Обвинив "режим Лукашенко" в том, что он использует мигрантов "как пешки в попытке создать нестабильность", глава британской дипломатии при этом настаивает: миграционный кризис на границе - это в большей степени российская, чем белорусская история. "Россия явно несет здесь ответственность. Она должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог",- отмечает Элизабет Трасс.

Значительная часть статьи содержит рассуждения на тему проблемных отношений с Москвой. Сообщив о своем намерении поднять на предстоящем саммите НАТО вопрос о тех, "кто угрожает нашим свободам, экономикам и демократиям", глава МИД Великобритании призывает к новой консолидации для противостояния с Россией. "Я хочу, чтобы к нам присоединились друзья со всей Европы. Это означает держаться вместе, например против строительства газопровода "Северный поток-2"",- отмечает британский министр.

"Мы не просто стоим бок о бок с Польшей, которая несет основную тяжесть этого позорного искусственного кризиса, но и оказываем поддержку другим членам "Вышеградской четверки" - Венгрии, Словакии, Польше и Чехии - и нашим друзьям в странах Балтии и на Украине",- добавляет глава британского МИДа.

На статью Элизабет Трасс немедленно отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тыс. британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра. Британия несет четкую историческую ответственность за все, что с этого момента происходит в регионе",- написала Мария Захарова, добавив, что, "пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять".

Волна заявлений об ответственности России за миграционный кризис на границе Белоруссии поднялась еще на прошлой неделе, однако звучавшие ранее высказывания, за исключением голосов из Польши и стран Балтии, не были столь радикальными, как статья Элизабет Трасс. Так, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что в Брюсселе "внимательно наблюдают" за Россией, изучая ее роль в миграционном кризисе. Об ответственности Москвы высказались глава МВД Германии Хорст Зеехофер и министр обороны Швеции Петер Хультквист. В свою очередь, главы МИД и Минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли после встречи в Париже с российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу (см. "Ъ" от 13 ноября) выступили с заявлением, призвав Россию "использовать свои тесные связи с Белоруссией", чтобы добиться завершения кризиса.

Реакция президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис также оказалась более сдержанной, чем оценки британского министра. "Мы выразили нашу озабоченность России, мы выразили нашу озабоченность Белоруссии",- сообщил журналистам Джо Байден. В свою очередь, побывавшая с визитом в Европе вице-президент Харрис по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявила, что "действия Белоруссии вызывают глубокую озабоченность", воздержавшись от прямых выпадов в адрес Москвы.

Между тем в Лондоне помимо главы британской дипломатии об отношениях с Россией высказался и начальник британского штаба обороны генерал Николас Картер. В интервью Times Radio, которое вышло в эфир в воскресенье, высокопоставленный британский военный предупредил о большей вероятности "случайной войны" с Россией, чем во времена холодной войны. Призвав политиков проявлять сдержанность и не допускать эскалации, он напомнил, что "многие из традиционных инструментов дипломатии и ее механизмов холодной войны сегодня не существуют". Отвечая на вопрос, верит ли он, что миграционный кризис на границе Белоруссии вызван действиями России, Николас Картер сообщил, что не имеет ответа, но он бы этому не удивился. "Меняющийся характер конфликтов и войн открывает возможности использовать всевозможные инструменты и методы, чтобы испытать нашу сплоченность",- отметил Николас Картер.

Заявление британского генерала прозвучало уже после того, как в минувшую пятницу на совещании в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал-Европа, если ЕС закроет границу с его страной. "Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить",- предупредил Александр Лукашенко. После этого глава МИД Белоруссии Владимир Макей подтвердил, что в случае дальнейших решений ЕС о введении дополнительных санкций против Белоруссии Минск будет готов "пойти на любые самые жесткие и крайние меры". "В правительстве эти меры обсуждались и обсуждаются. Сама ситуация заставит нас поступать таким образом",- сообщил он.

После того как сторонники теории использования поставок российского газа для политического шантажа Европы получили из Минска новый аргумент в пользу своей версии, инициативу белорусской стороны в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал в субботу российский президент Владимир Путин.

"Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем (Лукашенко.- "Ъ") за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул",- заявил российский президент.

"Он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю на эту тему. Если он просто не в сердцах это сказал",- пообещал Владимир Путин. Он предупредил: перекрытие поставок российского газа "нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы и не способствовало бы развитию наших отношений с Белоруссией".

Отвечая на обвинения в том, что за миграционным кризисом на границе Белоруссии стоит Россия, Владимир Путин вновь повторил: Москва к нему никоим образом непричастна, и цепочки по переправке мигрантов в ЕС действуют с территории Евросоюза. "Вот пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают",- отметил Владимир Путин. При этом он сообщил о готовности Москвы содействовать в разрешении миграционного кризиса. "Мы готовы всячески способствовать этому, если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть",- сообщил российский президент.

Между тем призывы Москвы к прямым контактам между руководством ЕС и Белоруссии по урегулированию миграционного кризиса дали первые практические результаты в воскресенье вечером.

Как сообщило дипломатическое ведомство Белоруссии, ситуацию на границе в ходе телефонного разговора обсудили глава МИД республики Владимир Макей и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Владимир Макей довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с международными организациями системы ООН",- говорится в заявлении МИД Белоруссии. Как следует из сообщения, стороны выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса и согласились поддерживать открытыми каналы диалога.



Источник - kommersant.ru