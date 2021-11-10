Богатейший человек планеты потерял $50 миллиардов за два дня

Американский предприниматель Илон Маск потерял за два дня более $50 млрд из-за падения котировок акций принадлежащей ему компании Tesla.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

Так, ценные бумаги Маска начали резко дешеветь после того, как он спросил у пользователей, стоит ли ему продать его долю в предприятии, достигающую 10%. К закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник стоимость акций Tesla снизилась более чем на 16%.

Такое обстоятельство повлияло на оценку благосостояния Маска. Как поясняет агентство, богатейший человек планеты стал беднее на более чем $50 млрд. Таким образом, отрыв Маска от второго места, которое сохраняет за собой основатель корпорации Amazon Джефф Безос, сократился до $83 млрд. В понедельник Bloomberg оценивало состояние Маска в $323 млрд, Безоса - в $201 млрд.

Ранее Илон Маск заявил, что "в последнее время слишком много обсуждают, что нереализованная прибыль является средством уклонения от уплаты налогов". В связи с этим он попросил у пользователей совет, нужно ли ему продать 10% акций компании Tesla, основателем которой является, и заявил, что примет решение на основе результатов голосования.

В результате большинство участников голосования поддержали продажу 10% акций компании Tesla.За продажу ценных бумаг высказались 57,9% респондентов, против - 42,1%.



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