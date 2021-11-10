В афганской провинции Лагман начали партизанскую войну с "Талибаном"

Вооруженная группа противников "Талибана" в провинции Лагман на востоке Афганистана объявила о начале борьбы против движения, сообщает Lenta.ru.

По данным "Интерфакса", группа выступает в поддержку Фронта национального сопротивления (ФНС) во главе с Ахмадом Масудом.

"Моджахеды и борцы за право и свободу начали партизанские действия и бои в провинции Лагман, чтобы обеспечить справедливость в стране и положить конец оккупации", - говорится в обращении.

В октябре председатель поддерживающей сопротивление Партии национального конгресса Афганистана Абдул Латиф Педрам сообщил, что силы сопротивления в Афганистане продолжают вести партизанскую войну с движением "Талибан". По его словам, сопротивление контролирует горные долины и возвышенности по обе стороны главной дороги, которая проходит через Панджшерское ущелье, однако сам проезд находится под контролем радикалов.

15 августа официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что талибы установили контроль над всеми районами Кабула. Движение полностью взяло под контроль ситуацию с безопасностью в столице Афганистана.



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