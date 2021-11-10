Правила русского языка решили обновить

Министерство просвещения предложило актуализировать правила орфографии русского языка.

Проект постановления правительства, сами новые правила и пояснительную записку опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

В тексте указано, что сейчас русский язык опирается на «Правила русской орфографии и пунктуации», утвержденные в 1956 году — то есть более 60 лет назад.

«За это время в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей. Кроме того, произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания. Появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг и многие другие», — говорится в документе.

Кроме того, в языке появились новые единицы, стоящие на грани между словом и частью слова: мини, миди, такси, видео, аудио, медиа и другие повторяющиеся первые части сложных слов.

В правилах 1956 года нельзя найти сведений о том, как писать их со следующей частью слова — слитно или через дефис.

В Минпросвещения подчеркивают, что новый свод сделает правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка.

В проекте указано, что документ к концу 2021 года доработают с учетом замечаний членов орфографической комиссии при РАН.



РИА Новости