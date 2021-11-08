Люди гор: чем живет самый экзотический кишлак Узбекистана

На крутых склонах гиланцы выращивают свою знаменитую картошку и фрукты

Гилан - высокогорный кишлак в Кашкадарьинской области Узбекистана, на границе с Таджикистаном. Добраться сюда очень непросто, поэтому о жизни гиланцев мало что знают даже соотечественники. Здесь сохранился многовековой уклад жизни, местные жители пользуются рукотворным водопроводом, выращивают на крутых горных склонах картошку и фрукты. Как живет кишлак, где время как будто остановилось, - в фотогалерее "Известий"

Кишлак расположен на высоте 2600 метров, со всех сторон его окружают высокие Гиссарские горы

Путь до него по грунтовой дороге-серпантину на машине может занять несколько часов, хотя расстояние составляет всего 75 километров

Практически все дороги поселка ведут к соборной мечети. Древняя постройка без куполов и минарета - одна из главных местных достопримечательностей

В поселке есть электричество, холодная вода поступает из горных источников по рукотворной сети каналов, для приготовления пищи используют газовые баллоны. Дома в холодное время года отапливают дровами, собранными на горных склонах, или кизяком

98-летняя жительница поселка для обогрева использует печь, которой более 150 лет

Здесь же организуют небольшой дастархан для семейного ужина с дочерью

В отличие от всего Узбекистана, при создании семьи юные жительницы Гилана сами выбирают будущих спутников жизни

Стирают женщины обычно всем коллективом

Пшеницу местные жители выращивают на склонах окружающих гор. В поселке имеется две мельницы: современная китайского производства, в которой мука получается белой, и старинная, переходящая из поколения в поколение, - мука получается грубой и серой, но выпеченный из нее хлеб несравнимо вкуснее

Гиланский художник Мухаммади Чоршанбиев известен не только в Узбекистане, но и далеко за его пределами

В преддверии зимы начинается сушка кизяка

Мужчины заготавливают дрова

В поселке немало долгожителей

Средняя продолжительность жизни здесь - 93 года

У местных жителей любого возраста нет проблем с лишним весом, помогают постоянный физический труд и ходьба по горной местности

Гиланцы на протяжении веков сохраняют древние традиции и уклад жизни. На крутых склонах на протяжении столетий они выращивают свою знаменитую горную картошку и фрукты

В их фольклоре нет сказок, только были - о легендарных богатырях, что могли переносить на руках огромные камни и людей прямо вместе с их ослами через горные перевалы

Их потомки - более 350 гиланцев - принимали участие в Великой Отечественной, и большинство из них не вернулись домой

Источник - Известия