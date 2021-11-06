МИД Украины заявил об окончательном разрыве Киева с «русским миром»

Бишкек, "Саясат. kg". Киев окончательно разорвал политическую связь с «русским миром», ни президент, ни Верховная рада не хотят возвращать Украину обратно.
Об этом заявил в пятницу, 5 ноября, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в ходе трансляции форума «Open Zakarpattia 2021. Форум развития» на видеохостинге YouTube.
«Мы однозначно развиваемся как европейская, евроатлантическая страна», — отметил высокопоставленный дипломат.
По словам Кулебы, Киев хочет получить большего признания этого факта со стороны Европы и евроатлантических друзей. Однако Украина делает свое дело и идет своим путем, добавил украинский министр.
Он не назвал сроки, когда Украина станет членом ЕС и НАТО, но пока она развивается как западная страна, он будет эффективно работать на своей должности, заверил Кулеба.
В конце октября глава МИД Украины заявил, что альтернативой «русскому миру» станет «Люблинский треугольник», соглашение между Украиной, Польшей и Литвой. По словам министра, этот союз является «осью безопасности», которая поддерживает НАТО на восточном фланге.
22 октября он отметил, что членство Украины в Евросоюзе и НАТО является лишь вопросом времени. По его словам, страна активно движется к вступлению в эти объединения, реализуя направление политики, определяемое конституцией, и стратегию внешнеполитических действий.
В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о членстве Украины будет приниматься 30 союзниками и непосредственно Киевом и вмешиваться в этот процесс другие страны, в том числе и РФ, не могут.
России не стоит бояться вступления Украины в Североатлантический альянс, так как НАТО является оборонительным союзом, отметил он.
18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что вступление Украины в НАТО является наихудшим сценарием, так как выходит за красные линии национальных интересов России. Он также подчеркнул, что подобный сценарий может вынудить Москву принять активные меры для обеспечения безопасности.
источник: Известия
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