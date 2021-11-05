В Панаме на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" убиты 8 человек

В клубе Санта-Аны решили провести тематическое мероприятие.

В Панаме на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" убиты 8 человек

В Панаме на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" убили восемь человек, еще нескольких ранили. Об этом сообщает издание MIGnews.com.

В клубе Санта-Аны решили провести тематическое мероприятие. На нем оказались члены враждующих банд. Они начали стрелять друг по другу. Первый, кто открыл огонь, погиб на месте с четырьмя другими "участниками", остальные скончались позже в больнице.



Источник: vb.kg