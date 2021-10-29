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Российский "Газпром" продолжит рыть узбекский песок в рамках нового договора о "стратегическом партнерстве"

АН Podrobno.uz. "Газпром", Министерство энергетики Узбекистана и Государственный комитет по геологии Узбекистана планируют подписать Соглашение о стратегическом партнерстве, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам переговоров председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и министра энергетики Узбекистана Алишера Султанова, которые прошли накануне в Санкт–Петербурге.

Стороны выразили удовлетворение ходом сотрудничества в области энергетики, обсудили текущие и перспективные вопросы взаимодействия, в том числе совместные проекты по добыче газа на месторождениях республики.

Основной партнер "Газпрома" в Узбекистане – "Узбекнефтегаз", который занимается разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией нефти и газа. В 2017 году компании заключили Соглашение о стратегическом сотрудничестве.

В мае 2018 года "Газпром" и "Узбекнефтегаз" подписали дополнительное соглашение №2 к Соглашению о разделе продукции по доразработке месторождения Шахпахты. Документ предусматривает продолжение добычи газа до 2024 года.

Интересы "Газпрома" в Узбекистане представляет Gazprom EP International B.V. – специализированное предприятие ПАО "Газпром" по реализации зарубежных проектов в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов. В октябре 2018 года Gazprom EP International и Министерство энергетики подписали Соглашение о разделе продукции в отношении месторождения Джел.

 

Источник - Podrobno.uz

           

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