Мирзиёев: Узбекистан планирует прекратить продажу газа за рубеж

Узбекистан планирует прекратить продажу газа за рубеж, развивая его переработку внутри страны.

Об этом заявил в ходе встречи с избирателями в Джизакской области Шавкат Мирзиёев.

"Раньше мы продавали газ, теперь готовы покупать. Для нашей промышленности нужен газ. В Кашкадарье уже готов завод GTL, но мы не спешим с началом запуска. Таких заводов в мире всего пять. Из газа можно получать бензин, создавая дополнительную стоимость. Газ – это богатство будущего поколения, не надо его продавать различными соглашениями", – отметил кандидат в президенты.

По его словам, похожая ситуация раньше складывалась и с хлопком.

"Сколько мы мучились этим хлопком, ничего полезного не добились. Три дня назад мы собрали 3 миллиона тонн хлопка и выполнили план, но не показали это по телевидению. Если кому-то необходим хлопок, то пусть выращивает его в своих интересах", – сказал он.

Отметим, что сейчас Узбекистан поставляет газ в Китай и Россию. Также осуществляются небольшие поставки в соседние страны – Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан.

С вводом в эксплуатацию завода по производству синтетического жидкого топлива на базе Шуртанского газохимического комплекса импорт авиакеросина и дизельного топлива в Узбекистан будет значительно сокращен.

Завод будет перерабатывать 3,6 миллиарда кубометров природного газа в год и производить 1,5 миллиона тонн высококачественного синтетического жидкого топлива, в том числе более 307 тысяч тонн авиакеросина, 724 тысяч тонн дизельного топлива, 437 тысячи тонн нафты и 53 тысяч тонн сжиженного газа.

Общая стоимость проекта превышает 3,61 миллиарда долларов. Завод будет одним из самых инновационных производственных предприятий в регионе, позволит расширить мощности по глубокой переработке природного газа, сократить импорт углеводородного сырья, покрыть потребности страны в современном, высококачественном и экологически чистом топливе, а также обеспечить рынок стратегической продукцией, производимого из собственного сырья.

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