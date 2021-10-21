Нерабочие дни объявили в России в ноябре. Как они скажутся на зарплате

Президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями, он дал властям региона право установить этот срок раньше или продлить выходные.

Рассказываем, почему это не повод отправиться в путешествие и как быть тем, кто взял на эти даты отпуск.

Нерабочие дни

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова предложила ввести выходные дни в период с 30 октября по 7 ноября. Такая идея связана с распространением коронавируса.

Дополнительные выходные нужны, чтобы люди сделали прививки и меньше ходили в общественные места.

Меры помогут предотвратить распространение коронавируса. Предложение вице-премьера сразу поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сегодня президент Владимир Путин обсудил на собрании с министрами это предложение, а также ситуацию с COVID-19 в стране в целом. В результате было решено ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Они как раз выпадают на праздник — День народного единства 4 ноября.

«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — сказал Путин, подчеркнув, что заработная плата должна быть сохранена.

Что делать с отпуском и зарплатой

Так как на период нерабочих дней приходится праздник, многие россияне решили заранее продлить себе выходные и взять отпуск. Эксперт в области трудового права Александр Южалин рассказал «360», что деньги в таком случае никто не потеряет, нет ничего страшного, что эти два события наложатся друг на друга.

По закону в отпуск не включаются только нерабочие праздничные дни. Если он на такой день попадает, то должен быть продлен. Что касается зарплаты, то тут зависит от того, что прописано в указе президента.

Здесь, как и в предыдущий раз, нужно смотреть, что будет указано в указе президента или другом нормативном акте, который вводит такие нерабочие дни. Скорее всего, как показывал прошлый опыт, в указе прописывается, что работникам сохраняется зарплата.



Он отметил, что вряд ли это повлияет на размер зарплаты. Но в этом вопросе есть нюансы. Важно понимать, какая у работника система оплаты труда. Если оклад, то работодателю его нужно будет сохранить. Если оплата за отработанные часы, то тут уже нужно выяснять с руководством. Также следует обратить внимание на исключения, которые перечислены в указе.



Не время для путешествий

Для России введение нерабочих дней в период пандемии стало почти традицией. Частные предприятия и компании, где сотрудники могут работать на удаленке, как правило, продолжают свою деятельность без изменений. Целиком и полностью указ охватывает людей, работающих на государство. Но это не повод отправляться путешествовать. Как минимум из-за того, что сейчас по всей стране ситуация с коронавирусом очень сложная. Растет заболеваемость и число летальных исходов.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в беседе с News.ru, что в период выходных можно выходить на прогулку, но и в этом случае контакты между людьми желательно свести к минимуму.

Чем заняться дома

Девять нерабочих дней пролетят незаметно, если знать, как много дел можно переделать дома. В этот период лучше всего заняться домашними делами и меньше контактировать с людьми. Семейный психолог Анна Хныкина рассказала «360», что для поддержания безопасной, благоприятной и спокойной атмосферы дома в это время нужно почаще друг друга хвалить.

«Чаще поощряйте, хвалите друг друга, делайте комплименты, шутите. Не забывайте про семейные ритуалы, придумывайте новые, которые будут объединять вас. Это отличное время для настольных игр, семейного просмотра сериалов», — рассказала она.

Также за это время можно хорошо выспаться. Недосыпание снижает иммунитет и делает человека более уязвимым к болезням. Можно найти полезные видеоролики в интернете с программами фитнеса, йоги и прочими активностями.

«Дышать свежим воздухом никто не запрещает. Если вы живете в городе, выходите на балкон, открывайте окна», — уточнила эксперт.

Психолог добавила, что не нужно лишать себя общения. Она напомнила, что можно разговаривать с друзьями, коллегами, знакомыми, родными по телефону, устраивать конференц-связь, вспоминать приятные события и смеяться.

