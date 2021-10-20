Мэр Москвы обязал перевести на удаленку всех работников старше 60 лет

С 25 октября до 25 февраля жители Москвы старше 60 лет должны соблюдать домашний режим (можно гулять и заниматься спортом на улице).

Как сообщают ТАСС и Интерфакс, из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом московский градоначальник Сергей Собянин распорядился, что работодатели обязаны перевести на удаленку всех работников старше 60 лет и не менее 30 процентов от общего числа работников всех возрастов.

С 25 октября до 25 февраля жители Москвы старше 60 лет должны соблюдать домашний режим (можно гулять и заниматься спортом на улице).

Одновременно Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией предлагает ввести нерабочие дни на территории всей России с 30 октября по 7 ноября включительно. Об этом заявила во вторник вице-премьер-министр РФ Татьяна Голикова.

Соответствующее предложение планируется направить президенту РФ Владимиру Путину, сказала Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

При этом регионам со сложной эпидемиологической ситуацией предлагается дать право введения нерабочих дней уже с ближайшей субботы, 23 октября, добавила вице-премьер.

Голикова также предложила ввести в регионах систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий, в том числе начиная с периода нерабочих дней.

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