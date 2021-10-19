Расследование: Племянники президента Туркменистана владеют 16 квартирами в Дубае

Авторы опубликованного 14 октября материала Руслан Мятиев, Байрам Шихмурадов и Мэттью Купфер отмечают несколько основных результатов журналистского расследования

Независимые туркменские издания совместно с Проектом по расследованию организованной преступности и коррупции выяснили из файлов «Архива Пандоры» о роли племянников президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в экспорте карбамида, производимого госпредприятиями.

Независимые туркменские издания «Turkmen.news» и «Gundogar» совместно с Проектом по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) выяснили из файлов так называемого «Архива Пандоры» – миллионов документов об офшорных компаниях – о роли племянников президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в экспорте карбамида, производимого госпредприятиями.

Авторы опубликованного 14 октября материала Руслан Мятиев, Байрам Шихмурадов и Мэттью Купфер отмечают несколько основных результатов журналистского расследования:

- Минеральные удобрения, произведённые государственным заводом «Гарабогазкарбамид», экспортируются сомнительной компанией, зарегистрированной в Шотландии. Для строительства этого завода правительство Туркменистана взяло кредит в 1,16 миллиарда долларов в Японском банке международного сотрудничества (JBIC). Ключевую роль в предприятии играет племянник президента Хаджимурат Реджепов. Люди, значащиеся в декларациях компании ее бенефициарами, на самом деле работают на Реджепова. Вместе с тем согласно официальным документам компании Хаджимурат Реджепов значился его владельцем с января по ноябрь 2020 года.

Другая британская фирма получает контракты на торговлю нефте- и химпродуктами производства крупных госпредприятий. С нею также тайно связан племянник президента – брат Хаджимурата, Шамурат.

Один из авторов расследования, редактор по Центральной Азии Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции Мэттью Купфер в интервью Радио Азатлык рассказал о том, что при написании материала были использованы различные источники, но основная информация была взята из «Архива Пандоры» – миллионов документов об офшорных компаниях, полученных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

Авторы расследования выяснили, как сомнительная шотландская компания Caran Holdings LP., у которой даже нет собственного вебсайта, занимается экспортом карбамида, произведённого на запущенном в 2018 году в Балканском велаяте заводе «Гарабогазкарбамид». Хотя в открытых источниках нет данных о том, насколько важную роль в экспорте играла эта компания, но из разных источников можно сделать вывод, что она получила большую прибыль.

В 2018 году человек, назвавшийся представителем Caran на новом заводе, дал интервью правительственной газете «Туркменистан», в котором рассказал, что компания подписала соглашение об экспорте 1,2 миллиона тонн произведенного на предприятии карбамида через грузинские и российские порты.

Мэттью Купфер говорит, что, если сравнить эти цифры с данными, имеющимися в других открытых источниках, то получается, что данная компания является единственным экспортёром минеральных удобрений, производимых в Туркменистане. При этом журналист отмечает, что для точных выводов по этому поводу необходима дополнительная информация.

Кроме экспорта большого количества карбамида, эта компания также занималась импортом минеральных удобрений в Туркменистан.

В 2018 году Бердымухамедов подписал указ об импорте почти 20 тысяч тонн аммофоса для госконцерна «Туркменхимия». Тогда контракт на поставку аммофоса на сумму 11,4 миллиона долларов получила фирма Caran Holdings LP.

Кроме того, в расследовании отмечается, что ещё один племянник Бердымухамедова, брат Хаджимурата – Шамурат Реджепов также играет ключевую роль в зарегистрированной в Британии компании Delanore, которая занимается экспортом нефтепродуктов и химпродуктов, произведённых государственными предприятиями Туркменистана.

Авторы расследования также выяснили об объектах недвижимости, которые племянники президента приобрели в престижных районах Дубая. Братья приобрели в Дубае 16 квартир. Так, Хаджимурат стал владельцем девяти, а Шамурат семи роскошных квартир, общая стоимость которых составляет 5,5 миллионов долларов.

Отметим, в ранее опубликованных журналистских расследованиях было выявлено, как компания, принадлежащая президентскому племяннику Хаджимурату, зарабатывает десятки миллионов долларов на государственных контрактах по импорту продовольствия в Туркменистан, где население уже несколько лет живёт в условиях продовольственного кризиса.

centralasian.org