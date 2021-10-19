У бывшего снабженца ФСБ и его жены нашли 385 счетов за рубежом и в России

Не храните деньги в десятках банков.

Как стало известно «Ъ», у семьи бывших сотрудников ФСБ Кулюкиных Генпрокуратура обнаружила 385 счетов в российских и иностранных банках, открытых как во время службы, так и после нее, когда они вышли на пенсию. Надзор пытался отсудить как коррупционный доход все средства на счетах, а также две дорогостоящие квартиры, которые явно были экс-чекистам не по карману, однако ответчики доказали, что владеют частью активов законно. При этом в версию о том, что деньги имели украинское происхождение, прокуроры и суд не поверили.

По данным «Ъ», подозрительные доходы были выявлены у бывшего начальника 3-го отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ России Михаила Кулюкина и его супруги Татьяны Кулюкиной, работавшей в кадровой службе того же управления. Поводом для прокурорской проверки стала информация из уголовного дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания (ИРП), которые через ООО «Оборонпродкомплект» поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ. Совладельцем ООО и гендиректором Мценского мясоперерабатывающего комбината, выпускающего ИРП, является Дмитрий Атрощенко, который, как сообщал «Ъ», в прошлом году признал причастность к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и начал давать показания. Точно неизвестно, благодаря этим показаниям или другим данным СКР узнал об активах Михаила Кулюкина, который как раз и отвечал в спецслужбе за закупки ИРП. Эти данные были переданы надзору.

В результате у бывшего хозяйственника и его жены проверяющие обнаружили 385 счетов.

Михаил Кулюкин в период с 2009 по 2020 год открыл 253 счета в 35 банках. Его супруга с 2013 по 2020 год — 132 счета в 33 банках.



Правда, действующими к моменту проверки были всего 203 счета, в том числе в Сбербанке, ВТБ, ПСБ, «Уралсибе», Связьбанке, банке «Санкт-Петербург» и проч., на которых находились в основном суммы от 1,3 млн до 4,7 млн руб., а также $43 тыс.

Все деньги на этих счетах, о которых не отчитывались ответчики, Генпрокуратура посчитала коррупционным доходом. Кроме того, установили в надзорном ведомстве, часть незаконных доходов Кулюкин, у которого уже была квартира, использовал в 2012—2013 годах на покупку еще трех объектов недвижимости — двух квартир общей площадью более 100 кв. м каждая и нежилого помещения площадью 20 кв. м.

Таким образом, решили в Генпрокуратуре, в течение одного года экс-офицер Кулюкин приобрел недвижимость, стоимость которой в два раза превышает совокупный доход супругов за восемь лет службы. При этом подозрительные квартиры были записаны на мать чекиста, 1935 года рождения, проживавшую на Украине и никаких доходов, кроме пенсии, не имевшую. Через два года после ее смерти квартиры были оформлены в наследство бывшим снабженцем.

Интересно, что раскрыть данные о счетах надзору невольно помогли сами ответчики. Год назад в ходе обыска, проведенного у них сотрудниками СКР, расследующими дело о мошенничестве, среди прочего был изъят блокнот с рукописными данными о размещении Кулюкиными средств на депозитных счетах в различных банках с отражением дохода по ним, а также коллекция из двух десятков ювелирных украшений, в том числе с сапфирами и бриллиантами.

Генпрокуратура подала в Щербинский райсуд Москвы иск об обращении в доход государства предполагаемых коррупционных доходов семьи экс-чекистов, однако выиграть дело оказалось не так просто, как, например, у миллиардера из ФСБ Кирилла Черкалина. У экс-подполковника, осужденного на семь лет строгого режима в особом порядке, конфисковали активы, оцениваемые в 6,3 млрд руб.

Представитель ответчиков в ходе разбирательства пояснила, что деньги на счетах, открытых четой сотрудников ФСБ в период их службы, вполне соответствуют их официальным зарплатным и премиальным доходам. Все остальные средства, по версии ответчиков, имеют украинское происхождение. Так, утверждали экс-чекисты, квартиры они на самом деле приобретали не на средства пенсионерки, а на деньги брата Михаила Кулюкина, бизнесмена, проживающего на Украине. Он же передавал им средства для размещения в российских и иностранных банках. Вначале супруги действительно фиксировали эти деньги в блокноте, а потом поступлений стало так много, что они забросили это дело.

Михаил Кулюкин честно признал, что даже не курсе, сколько они открыли счетов и сколько на них средств брата.

При этом следует отметить, что помимо Генпрокуратуры к ответчикам был подан иск и со стороны брата Михаила Кулюкина, добивавшегося возвращения денег. Заявление последнего было сразу же отклонено, так как он не представил никаких доказательств инвестирования средств в Россию. Однако и прокурорский иск был удовлетворен лишь частично.

Известно, что надзор отсудил в пользу Российской Федерации квартиру ответчиков в доме на улице Академика Виноградова кадастровой стоимостью 17 млн руб. В доход государства отошла еще одна квартира чекистов площадью 104 кв. м и гараж. Конфискована была часть денег, размещенных на счетах, в том числе и $45 тыс. При этом некоторые счета суд оставил их владельцам. Среди них, например, оказались средства на социальном счете, на который Михаил Кулюкин как ветеран боевых действий получал соответствующие выплаты от государства. Возвращены должны быть и драгоценности. Ломбард, в который обратилась Генпрокуратура, признал украшения предметами роскоши, но этого для конфискации оказалось недостаточно.

Не согласившись с решением районного суда, пенсионеры Кулюкины обжаловали его в Мосгорсуде. Апелляционная инстанция должна пересмотреть жалобы в октябре.



источник: Газета Коммерсантъ