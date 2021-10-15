Задерживают и штрафуют только мигрантов – Что творят сотрудники метро в Москве?

Очередное пристрастие к мигрантам продемонстрировали сотрудники московского метро.

И вновь активисты вмешались в «оформление» штрафа. Однако на этот раз блогер не успел и штраф был выписан.

Мужчина вставший на защиту женщины пытался выяснить в чем причина остановки пассажирки и вообще по какому праву сотрудники метрополитена стали выписывать штраф. Внятного объяснения кто им дал эти полномочия они не смогли, сославшись на правительство Москвы.

Но блогер продолжил добиваться истины, ведь испуганная женщина по всей видимости забывшая надеть маску все же надела СИЗ. В итоге он сначала попросил, а потом и вовсе стал требовать принять меры и к нему самому так как он тоже не в маске. Но на него «протокол» составлять не стали. В конце видео блогер посоветовал женщине чтобы она написала в протоколе, чтобы без нее в суде ничего не рассматривалось.

Отметим, российские паблики в последнее время пестрят сообщениями о штрафах от сотрудников метро и преимущественно в зоне «штрафов» находятся именно мигранты. При этом всем сотрудники метрополитена вправе лишь проверить оплачен ли проезд и в помощь борьбы с коронавирусом выдать маску пассажирам.

Бишкек24