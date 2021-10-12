Минобразования РУз обязали составить списки склонных к суициду школьниц

Научно-исследовательскому институту "Махалля ва Оила" поручено углубиться в изучение факторов и причин, порождающих домашнее насилие.

Правительство Узбекистана поручило Министерству народного образования (МНО) составить списки девочек, склонных к суициду или имеющих изменения в психике. Об этом сообщает Norma.uz со ссылкой на постановление Кабинета министров.

Списки будут использоваться для оказания таким девочкам адресной медицинской и психологической помощи, задача организации которой также возложена на МНО. Будут ли вести аналогичные списки мальчиков, не сообщается.

Тем же документом республиканские, региональные и межрайонные образцовые центры реабилитации и адаптации женщин внесены в перечень объектов, охраняемых подразделениями службы охраны Национальной гвардии.

Научно-исследовательскому институту "Махалля ва Оила" поручено углубиться в изучение факторов и причин, порождающих домашнее насилие. В НИИ займутся разработкой рекомендаций по формированию в семьях здоровой атмосферы и совершенствованию системы оказания социально-правовой, психологической и материальной помощи женщинам, подвергшимся насилию или склонным к суициду.

По данным Комитета Сената Узбекистана по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции, в 2020 году 526 несовершеннолетних жителей страны покончили жизнь самоубийством или попытались его совершить. Замначальника управления Министерства по поддержке махалли и семьи Дилоромхон Кузиева сообщала, что число случаев суицида среди женщин снижается, тем не менее в 2020 году счеты с жизнью свели более 900 узбекистанок.



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