Женщины должны платить алименты. В Казахстане меняют закон о браке

На портале Аlashainasy.kz опубликовано высказывание Боты Баман о резком росте числа разводов среди казахстанцев и о том, как решить данную проблему, пишет Караван.

В публикации говорится, что, судя по статистике последних лет, очень много разводов. В течение долгого времени автор публикации исследовала причину этого. Если раньше мужчины покидали семью, то сейчас женщины бросают семью с четырьмя-пятью детьми. «Если у матерей пропадают чувства милосердия, материнства, любви, понятие «семья», то кем мы стали?! Мне кажется, нам нужен строгий закон! Необходимо внести изменения в закон о браке», ― высказалась автор.

Уточняется, что перед тем как развести семью, нужно найти причину расставания и применять жестокое наказание по отношению к тем, кто беспочвенно разрушил не только свои отношения, но и судьбы детей.

«Некоторые женщины даже пришли к мысли, что, если заведут хотя бы одного ребенка, впоследствии могут просто жить на алименты. Алименты должны платить не только отцы, но и матери, которые оставили детей, также необходимо рассмотреть способы оставить ребенка отцу», ― заключила она.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209989/