Правительство России одобрило проект по привлечению 10 тысяч строителей из Узбекистана

Правительство РФ одобрило пилотный проект по привлечению иностранных рабочих в страну.

В рамках проекта ожидается прибытие 10 тысяч строителей из Узбекистана в Россию, сообщили российские СМИ.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, изложена схема привлечения 10 тысяч мигрантов из Узбекистана. Сообщается, что все рабочие будут вакцинированы от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». В пилотном проекте участвуют Минстрой, Минтруд, Минздрав, Минобрнауки, Роспотребнадзор, МВД и МЧС.

Отмечается, что Минстрой России должен сформировать список работодателей, желающих привлечь узбекских рабочих на свои объекты, и заключить с ними контракты.

«Принятие постановления позволит перейти к конкретным практическим шагам по привлечению из Узбекистана 10 тысяч трудовых мигрантов с учетом необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности», – рассказал заместитель министра РФ Никита Стасишин.

В середине прошлого месяца официальные лица Узбекистана объявили, что в ближайшее время в России будут наняты 10 тысяч узбекских трудовых мигрантов.

Азаттык