Цена газа в Европе несколько месяцев бьет рекорды. К чему это приведет?

Цены на газ в Европе растут с середины апреля.

С августа он подорожал в два с половиной раза. Об этом пишет Meduza.

Цены на газ в Европе начали расти с апреля - до этого они долгое время не превышали 250 долларов за тысячу кубометров. К середине июня они поднялись до 350 долларов, к началу августа выросли до 500, а за следующий месяц увеличилось еще более чем в два с половиной раза.

К концу сентября цены укрепились выше отметки в 1 000 долларов за тысячу кубометров и ставили рекорды каждый день. Максимальное значение было достигнуто утром 6 сентября - 1 969 долларов.

После заявления президента России Владимира Путина о том, что Москва готова принять меры для стабилизации рынка, а "Газпром", который обеспечивает около трети нужд ЕС, рассчитывает по итогам 2021 года установить новый рекорд поставок в Европу, цена тысячи кубометров рухнула сразу на 600 долларов и больше резко не поднималась. По состоянию на 8 октября котировки торгуются около отметки 1 200 долларов за тысячу кубометров.

Причин резкого роста фьючерсов на газ эксперты называют сразу несколько. Спрос на энергоресурсы в Евросоюзе достиг максимума за 25 лет, а запасы в его подземных хранилищах из-за крайне холодной предыдущей зимы находятся на минимуме за десятилетие. Европейская экономика в целом быстро восстанавливается после коронавируса, что приводит к необходимости увеличения поставок.

Дисбаланс на европейском рынке могли бы частично компенсировать поставки сжиженного газа, однако сейчас они переориентированы на Азию, где также наблюдается повышенный спрос. Помимо этого, одной из причин резкого роста фьючерсов называют и саму систему регулирования газового рынка ЕС, которая очень сложна и забюрократизирована.

Россия, в свою очередь, оказалась не в состоянии быстро увеличить поставки сверх оговоренных ранее норм - не в последнюю очередь на это повлияла крупная авария в Новом Уренгое в начале августа. Некоторые европейские политики полагают, что Москва могла сделать это намеренно, чтобы держать цены на высоком уровне.

Кроме того, пока нет ясности с тем, когда сможет заработать "Северный поток - 2". Высказываются версии, что "Газпром" может использовать кризис для лоббирования его скорейшего запуска. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прямо заявил, что Россия может использовать энергетику как политическое оружие. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва "даже в самые сложные времена никогда не останавливала поставок".

Жителям Евросоюза рост цен на газ грозит, в первую очередь, существенным увеличением счетов за коммунальные услуги - причем не только на сам газ, но и на электричество. Около 20% всего электричества, потребляемого в ЕС, генерируют электростанции, работающие на газе.

Повышение цен также может привести к подорожанию продовольствия. Газ используется при производстве азотных удобрений, и многие компании уже были вынуждены остановить производство. Это неизбежно скажется на ценах на сельскохозяйственную продукцию, а также на другие продукты питания, в производстве которых используются побочные продукты производства удобрений.

Помимо этого, рост цен на газ побуждает многих производителей переходить на другие источники энергии, что подгоняет рост цен на такие энергоносители, как нефть и уголь.



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