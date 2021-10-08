Зачем американцы вооружили талибов? - Валерий Панов

Ситуация в Афганистане опасна для России

Ровно 20 лет тому назад, 7 октября 2001 г., США и их союзники по НАТО начали в Афганистане военную операцию против движения "Талибан" (запрещено в РФ). Силы были не равны. Талибы, в течение нескольких дней потерявшие практически всю военную технику и самолеты, без боя оставили Кабул и быстро утратили контроль над крупными городами. В начале декабря того же года пала неофициальная столица радикалов на юге - Кандагар, и в стране началась "эпоха США". Она продолжалась до августа 2021-го, когда США внезапно покинули Афганистан.

После того как последний джи-ай улетел на "транспортнике" из этой многострадальной страны, выяснилось, что благодаря своим врагам-американцам вернувшийся к власти "Талибан" оказался снабженным новейшим оружием, даже более современным, чем, скажем, у британской армии, и в количестве, достаточном для оснащения миллионно армии.

Как утверждал американский конгрессмен Джим Бэнкс, США оставили в Афганистане военного имущества, в том числе вооружения, на 85 млрд долл. По его словам, к боевикам перешло более 75 тыс. автомобилей, 200 самолетов и вертолетов, 176 артиллерийских установок, до 600 тыс. единиц стрелкового и легкого оружия, среди которого 358 тыс. автоматических винтовок. Кроме того, в руки талибов попало огромное количество бронетехники, переносных зенитно-ракетных комплексов, а также обмундирование, спецсредства и медицинское оборудование.

Конгрессмен Бэнкс отметил, что сейчас у талибов вертолетов "Блэк Хок" больше чем у некоторых стран, входящих в НАТО, а по улицам Кабула разгуливают боевики в самой современной экипировке и с высокотехнологичным оборудованием, которое есть далеко не в каждой армии альянса.

Согласно широко тиражируемому в мире мнению, янки бросили огромное количество новейшего оружия, боевой техники и военного снаряжения потому, что убегали из страны в диком страхе. Можно было бы посмеяться над трусливыми американцами, "проигравшими войну" в Афганистане, но это отнюдь не так.

3.Ф-талибы Афган.jpgСегодня очевидно, что США проделали серьезную работу над ошибками и создали в Афганистане то, чего им не удалось сделать в Сирии и Ираке с ИГИЛ (ИГ, запрещено в РФ). В одном из важнейших регионов планеты они передали власть квазигосударственному объединению, признанному Совбезом ООН террористической организацией. И передали не только власть с огромными запасами оружия, но и гражданский аппарат, какую-никакую банковскую систему, в общем, те структуры, которые необходимы для функционирования государства. Так сказать, сдали талибам государство, сделанное "под ключ". И это произошло под маркой "позорного бегства".

Удивительное дело, но мировое сообщество, прежде всего западное, столь въедливо воспринимающее самое правдивое сообщение из России, спокойно "заглотило" этот фейк, хотя, как говорится, невооруженным глазом видно, что американская операция по выводу войск была хорошо продумана.

И тому имеется американский же прецедент в подтверждение. Подобный "фокус" они проделали во время иракской кампании. В г. Мосуле находился американский контингент, элитные иракские войска, а также был сосредоточен золотой запас. Когда группировка ИГИЛ численностью всего в тысячу "штыков" подошла к городу, 60 тыс. американских и иракских солдат бежали, а террористы получили большое количество оружия и золото, что послужило основой для упрочения т.н. Исламского государства Ирака и Леванта (позже ИГ).

Вашингтон, разумеется, прекрасно понимал, что, якобы убегая из Афганистана, он получает вполне благовидный предлог для того, чтобы разом отдать всю страну в руки "Талибана". Для того, по мнению известного военного эксперта Юрия Кнутова, "чтобы в дальнейшем влияние группировки распространилось на соседние государства. Это создало бы проблемы для России и Китая, переложив "головную боль" Афганистана на своих противников. Согласно американским докладам, в Афганистане покоятся природные запасы на сумму три трлн долл. Причем речь идет о драгоценных камнях, уране, а самое главное - о литии и меди. Литий - это нефть XXI века, ведь из него создают электрические батареи и аккумуляторы". Китай проявляет большой интерес к этим ресурсам, добавил Кнутов.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев полагает, что оружие было оставлено намеренно и по предварительному договору.

"Американцы никогда ничего не забывают просто так. Оружие бы они точно вывезли, по крайней мере, могли его уничтожить. Но они специально его оставили в боеспособном состоянии. Это часть плана. Вероятно, произошла передача оружия - кто-то получил за это деньги", - считает эксперт.

Он также отметил, что американское оружие попадет на черный рынок и к "любым частным лицам", что может привести к созданию "частных армий террористического толка" в регионе. Это вызовет рост нестабильности, что и является целью Вашингтона на текущем этапе. Оружие "может быть продано, может появиться в горячих точках - Сирии, Ливии. А это то, что нужно американцам", - подчеркивает Перенджиев. Другие эксперты, считающие "Талибан" прямой угрозой национальной безопасности России и среднеазиатских стран, тоже утверждают, что США намеренно вооружили "Талибан" для будущих вторжений в Узбекистан и Таджикистан, а также дестабилизации китайского Синьцзян-Уйгурского округа (населенного преимущественно мусульманами).

Заметим, "Талибан" не только смог сформировать свое правительство, но и достаточно быстро установил контроль над территорией страны. И на сегодняшний день де-факто движение является единственной властью. С этим вынуждены считаться как соседи Афганистана (Китай, Пакистан, Иран), так и крупные мировые державы, не имеющие с ним общих границ (Россия). Для России и стран Центральной Азии сохраняется опасность превращения Афганистана в территорию, которая станет привлекательной для радикально настроенной части мусульманского сообщества всего мира.

При этом утверждать, что у талибов не может быть экспансионистских планов, особенно в отношении Центральной Азии, конечно, нельзя. Речь идет, в первую очередь, не о завоевании силой оружия, а об экспансии идеологии, о привлечении сторонников из республик СНГ и России с последующей их передислокацией.

4.Ф-зверский талиб.jpgКто может гарантировать, что талибы не зайдут, скажем, в тот же Казахстан, с которым у нас практически нет охраняемой границы? А что делать с миллионами беженцев, которые потянутся после возможного вторжения "Талибана" в Таджикистан, Туркмению и Узбекистан? Туркмения вообще - крайне слабое государство. Свалить режим Аркадага для талибов не составит большого труда. Причем талибы могут это сделать, почти не задействуя свои вооруженные силы: исключительно за счет пропаганды и поддержки местных мятежников, которые поднимутся быстро. Захват Туркмении и присоединение ее к Афганскому Эмирату позволит талибам в одночасье стать владельцами "газовой кладовой" и превратиться в экспортера углеводородов, пусть и через серые схемы.

Такую версию развития событий тоже нельзя исключать.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон далеко не случайно заявил на днях, что ситуация в Афганистане будет ухудшаться.

В минувшую пятницу при посещении района Мир Саида Али Хамадони, являющегося также одним из приграничных районов Таджикистана с Афганистаном, он заявил, что эта граница очень важна не только для республики, "но и служит буферной зоной для государств-участников Содружества Независимых Государств и Европейского Союза". Общая протяженность совместной границы составляет 1.344 км, но при этом Таджикистан остается единственным государством в регионе, которое не контактирует с талибами. По словам Рахмона, правительство предпринимает необходимые меры для усиления охраны государственной границы. И на то есть серьезные причины.

Но по ту сторону границы, теперь уже в талибском Афганистане, живут точно такие же таджики. Инфильтровать агентов в спящие ячейки талибов в Таджикистане будет проще простого. Сочувствующих "братьям-талибам" в Таджикистане тоже может быть немало. И не только в Таджикистане. Вспомним, какое количество таджикских рабочих трудится в России. А кто скажет, сколько среди них сочувствующих талибам? "Талибан" на самом деле может быть очень близко от нас. Прямо в Москве и других крупных российских городах. На стройках, приусадебных участках, среди дворников и доставщиков еды. И как они проявят себя, если в Таджикистане вспыхнет гражданская война? Ответа нет.

Таджикский лидер также предупредил об угрозе возрождения международного терроризма на афганской территории. По его словам, разные террористические группировки, включая "Аль-Каиду" (запрещена в РФ) и "Исламское государство", используют ситуацию в Афганистане для активного укрепления своих позиций. Красной линией практически всех прогнозов российских аналитиков по поводу прихода к власти талибов в Афганистане является мысль о том, что эта страна станет таким же магнитом для исламистов со всего мира, какой стала Сирия после начавшейся на ее территории войны между законным правительством и исламистскими группировками. Россию такая перспектива беспокоит, особенно в плане влияния "Талибана" на республики Центральной Азии. Несмотря на идеологические отличия от ваххабитов, они смогут сосуществовать на взаимовыгодной основе: есть же у талибов опыт сотрудничества с ваххабитской "Аль-Каидой", так почему же не может быть нового альянса с какой-нибудь ваххабитской организацией?

Хотелось бы также напомнить, как еще в 1999 г. в рядах "Талибана" появилось "Джамаат Булгар" (организация запрещена в РФ) - объединение выходцев из Поволжья: они совершили "хиджру" (переселение) в Афганистан.

Иногда его еще называют "Булгарский джамаат" или "Уйгурско-Булгарский джамаат" (с середины нулевых годов его ряды пополняло заметное число уйгуров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая). "Джамаат Булгар" был своеобразным землячеством выходцев не только из Поволжья, но затем и шире - со всей России. Создали "Джамаат Булгар" 17 человек из города Набережные Челны, среди которых заметной фигурой был бывший имам челнинской мечети "Тауба" Айрат Вахитов (кличка "Салман Булгарский"), выпускник Казанского танкового училища Ирек Хамидуллин, заведующий продовольственным складом МЧС в поселке Новый Равиль Мингазов и другие. Затем к "Джамаату Булгар" присоединилось гораздо больше исламистов, причем нередко они переезжали с семьями. Фактически это был целый батальон.

После вторжения американцев в Афганистан часть членов этого джамаата была поймана и помещена в печально знаменитую американскую тюрьму Гуантанамо. Значительная часть перебралась на территорию Пакистана в провинцию Вазиристан и поселилась в районе деревни Дегон. Тем не менее джамаат пополнялся гражданами России, а сами члены "Джамаата Булгар" периодически возвращались в страну для совершения терактов: например, Павел Дорохов из Афганистана приехал в Башкортостан, где в 2008 г. планировал с сообщником взорвать в Салавате насосную станцию, но был ликвидирован в ходе спецоперации, а его сообщник Рустем Зайнагутдинов получил 15 лет лишения свободы.

Когда началась война в Сирии, некоторые члены "Джамаата Булгар" решили отправиться на "джихад" в Сирию. Сюда в июле 2016 г. из Пакистана прибыли боевики "Джамаата Булгар", они объединившись с другими выходцами из Поволжья, которые состояли в "Исламской северной армии" и создали джамаат "Джунуд Аль-Махди" ("Солдаты аль-Махди", запрещена в РФ), состоящей из жителей Татарстана и Урала. А остальная часть "Джамаата Булгар" осталась в Пакистане. И вот теперь, наверняка, они попытаются перебраться в Афганистан. Вполне можно допустить не только реанимацию его активности, но и появление там представителей иных землячеств из России. Нельзя исключать, что точно так же, как из России в 2000-е годы радикалы отправлялись в Афганистан, а в 2010-е они ехали воевать в Сирию, российские исламисты опять не направятся в Афганистан.

Недавно в Москве сотрудники ФСБ задержали двух главарей и шестерых активных участников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ). Было установлено, что участники структуры организовывали собрания жителей Москвы, где распространяли террористическую идеологию, "основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".

Группа готовилась к подрыву зданий полиции и образовательного учреждения на Профсоюзной улице Москвы. После совершения терактов исламисты планировали скрыться в Сирии, где намеревались участвовать в боевых действиях на стороне террористических структур.

В последние месяцы подобные сообщения появляются в наших СМИ часто, и надо понимать, что это только те факты, которые открыты для публикации в прессе. Вот еще несколько ставших известными примеров. Так, в феврале в результате очередной крупномасштабной спецоперации против членов организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", задержания ее участников прошли в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, республиках Башкортостан и Дагестан, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях. Ранее в четырех регионах РФ задержали 19 исламистов, замышлявших диверсии и теракты на Северном Кавказе. А члены организации "Ат-Такфир валь-Хиджра" (АТВХ, запрещена в России), будучи сторонниками такфиризма (идеологии, обосновывающей обвинения мусульман в "неверии"), желали создать халифат и преследовать "отступников". Исламисты также вербовали новых последователей. В ходе обысков у них нашли тайник с пулеметом РПК, автоматом Калашникова, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами. Кроме того, обнаружен пояс смертника, начиненный поражающими элементами. В прошлом году сотрудниками ФСБ совместно с МВД и Росгвардией была проведена масштабная операция по ликвидации ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское движение Узбекистана" сразу в трех регионах страны. Задержали 22 исламиста. Ряд спецопераций длинный, как и ряд задержанных и ликвидированных террористов, и спасибо нашим спецслужбам, что вовремя прекратили деятельность исламистов на территории нашей страны и спасли десятки, а то и сотни жизней россиян. Но ведь за всеми не уследишь, к сожалению.

Ситуация действительно взрывоопасная. К тому же непонятно, кто реально стоит за "Талибаном" и насколько он послушен кукловодам, спрятавшимся за кулисами театра мировой драмы. Правда, в тени этих кулис просматриваются бело-красные полосатые штаны "дядюшки Сэма", но интересы в Афганистане есть у всех крупнейших мировых держав.

Но у нас ситуация сложнее всего. "Талибан" изначально был создан как оружие против СССР (России). Сейчас многое изменилось, но геополитическая конкуренция, а по сути, холодная война против России продолжается, как ее ни называй, хоть - гибридной.

20 лет тому назад, согласно официальной версии, США пришли в Афганистан, чтобы бороться с терроризмом. Разумеется, истинные цели американского вторжения имели мало общего с "Аль-Каидой" и терроризмом, а куда больше - с экономикой и геополитикой (именно поэтому Штаты не стремились покарать бен Ладена раньше, чем это им будет выгодно). Афганистан был идеальным плацдармом, откуда можно было держать под контролем и Иран, и Пакистан, и среднеазиатские республики. Вездесущий вопрос энергоносителей тоже был на повестке дня: американская корпорация Unocal вела с талибами переговоры о строительстве нефтепровода. На кону было международное признание радикалов, но, видимо, они оказались недостаточно сговорчивы.

Тем не менее в 2000-х в Афганистане присутствие американцев было прочным, Пакистан был союзником США, создана военная база в Кыргызстане, в Узбекистане тоже росло влияние США. Сейчас от этого ничего не осталось. Пакистан не является союзником, в Кыргызстане и Узбекистане присутствия янки нет (если не считать образовательного в виде Американского университета Центральной Азии), и оно не приветствуется, и вот теперь потерян Афганистан.

Таким образом, США не добились здесь ни одной из изначально поставленных целей. Но в любом случае Афганистан становится проблемой России.

США, однако, подбросили проблемы не только нам. Благодаря оставленному в Афганистане вооружению Америка сейчас оказалась в худшей ситуации, чем до начала вторжения в Афганистан, отмечал недавно конгрессмен Майк Уолц. Ему с Капитолийского холма, разумеется, виднее. Но и мы теперь тоже знаем, к чему готовиться.

Источник - stoletie.ru