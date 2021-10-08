Дорого, не богато: что сильнее всего подорожает к концу года

Минэк подготовил инфляционный прогноз по всем группам товаров.

К концу года сильнее всего вырастут цены на непродовольственные товары — инфляция в этом секторе составит 7,2%, что станет рекордом с 2015-го. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития, который изучили «Известия». На втором месте окажутся продовольственные товары без учета овощей и фруктов — в декабре цены на них увеличатся на 6,6%.

На 5,3% подорожает продовольствие в целом, а самый скромный рост продемонстрируют тарифы ЖКХ — на 3,8%. В категории непродовольственных товаров инфляция сильнее всего ударит по стройматериалам, табачным изделиям и автомобилям, заявили эксперты. По их мнению, властям стоит сконцентрироваться на борьбе с монополиями и адресной помощи малоимущим.

Рейтинг роста

В сентябре 2021-го годовая инфляция в России достигла пиковых 7,4% против 6,68% месяцем ранее, сообщил Росстат. Сильнее всего подорожала плодоовощная продукция, а именно помидоры — на 24,9%, огурцы — на 17,3% и апельсины — на 12,9%. Такая ситуация была ожидаемой: о том, что темпы роста цен в начале осени могут стать рекордными, предупреждала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а Минэк ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год, подняв его до 5,8%.

«Известия» ознакомились с прогнозом отдельных показателей инфляции на 2021−2024 годы, подготовленным Минэкономразвития. Согласно документу, к концу года наибольший рост цен будет зафиксирован в категории «непродовольственные товары» — он составит 7,2% к декабрю 2020-го. При этом в среднем за год она подорожает на 6,8%.

В эту группу входят, например, бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани. Впрочем, в 2022—2024 годах инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет ЦБ в 4%, полагают в Минэке.

На втором месте по подорожанию оказалось продовольствие (без учета овощей и фруктов). В Минэке ждут, что цены на него к завершению 2021 года увеличатся на 6,6% по отношению к декабрю 2020-го. А в среднем за год подорожание будет еще более сильным — на 7%. При этом в ближайшие три года инфляция в этом секторе стабилизируется и составит 3,8, 3,5 и 3,6% соответственно. Кроме того, Минэкономразвития ожидает, что на 5,3% к концу года повысятся цены на продовольствие в целом.

Таким образом, рост стоимости товаров в России составит 6,2% по итогам 2021 года, а вот инфляция в сфере услуг продемонстрирует более сдержанную динамику — 4,5%. Сервисы организаций ЖКХ вырастут в цене на 3,8%, а все остальные услуги — на 4,8%, следует из прогноза.

В Минэкономразвития не прокомментировали эти данные по запросу «Известий».

Выше прогноза

Среди непродовольственных товаров наибольший рост цен к концу года будет наблюдаться в строительных материалах (+25% год к году), табачных изделиях (+19% г/г), мебели и автомобилях (+11% г/г), оценил по просьбе «Известий» старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков. По его словам, в перечисленных категориях накопленный рост цен уже заметно превышает целевые уровни. Стройматериалы и мебель дорожали в том числе в связи с увеличением выдачи ипотеки, а рост цен на сырьевые товары привел к инфляции на металлы и дерево, пояснил эксперт.

Темпы увеличения стоимости древесного сырья в мире весной 2021 года были беспрецедентными и в 3,5 раза превысили средние показатели предыдущих пяти лет, отметила советник президента ЦСР Елена Разумова.

Поэтому в первую очередь подорожает всё, что связано с деревообработкой: бумага, мебель, товары для строительства, уверена она. Во-вторых, инфляция сильнее всего ударит по продукции, где используется пластик и нефтехимия: пленки, бытовая химия, текстиль из искусственных волокон.

Кроме того, увеличение стоимости металлов на мировом рынке также станет причиной более высоких темпов роста цен на автомобили и посуду, а акцизы на табачную продукцию приведут к ее подорожанию на 12−15%.

При этом цены на одежду и обувь в этом году вырастут в меньшей степени — на 3−8%, прогнозирует доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. Это вызвано тем, что многие производители работают по предзаказам, которые уже оплачены и даже отгружены, пояснила она.

Эксперты также заявили, что общий показатель инфляции в 2021 году превысит прогноз Минэка.

— Чтобы инфляция по итогам года составила 5,8% год к году, как ожидает Минэкономразвития, сезонно-скорректированные темпы роста цен в оставшиеся три месяца должны замедлиться до нуля. В последние недели складываются предпосылки для пересмотра прогноза ведомства. По нашим оценкам, рост потребительских цен по итогам года может достигнуть 7,2%, — заявил Александр Исаков.

А по мнению аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александра Осина, годовая инфляция в 2021 году дойдет до отметки 7,5%. При этом он отметил, что деятельность правительства по сдерживанию темпов роста цен могла бы быть более эффективной.

Напомним, на фоне роста темпов инфляции власти установили предельные отпускные цены на сахар и подсолнечное масло, подорожавшие в декабре 2020-го в годовом выражении более чем на 70 и 23% соответственно. Кроме того, были установлены тарифные квоты на экспорт пшеницы, ржи и ячменя.

Правительство не должно сдерживать цены: ему необходимо бороться с монополиями и не разгонять бюджетные расходы, уверен главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Кроме того, власти обязаны помогать тем, по кому инфляция бьет сильнее всего. В этом контексте выплаты пенсионерам — хороший опыт, но они разовые, а инфляция постоянная, резюмировал эксперт.

источник: Известия