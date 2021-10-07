Материнская доля: аферисты обналичивают главную выплату на детей

Эксперты рассказали об обязательных условиях при покупке жилья с использованием маткапитала.

Запланированное правительством увеличение размера материнского капитала может стать важным подспорьем для решения насущных проблем граждан. Однако тревогу вызывает и рост числа случаев мошенничества, связанных с выплатами на детей. Подробности — в материале «Известий».

Фиктивный договор о займе

Решение жилищного вопроса, ремонт имеющейся квартиры или покупка земельного участка — на эти цели часто используются средства из материнского капитала. Однако некоторые граждане видят в целевой материальной помощи исключительно легко доставшиеся деньги и всяческими способами, в том числе незаконными, пытаются обмануть государство.

В Курганской области завершился процесс над группой мошенниц, которые вывели из Пенсионного фонда России 21 млн рублей за счет средств материнского капитала, сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, с января 2017 года по июнь 2018-го злоумышленницы подыскали несколько матерей с двумя детьми и заключили с ними фиктивные договоры целевых денежных займов на строительство жилья.

Схемы обналичивания материнского капитала не только создают риск неполучения средств, но и являются основанием для привлечения к уголовной (ст. 159.2 УК РФ) и гражданско-правовой ответственности в виде обязанности вернуть полученные денежные средства в Пенсионный фонд РФ

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По словам юриста, одной из самых распространенных схем обналичивания сертификата стало оформление мнимых сделок и фиктивных договоров между близкими родственниками.

— Лицо, имеющее законные основания для получения материнского капитал, отчуждает недвижимость, в которой проживает со своей семьей, по договору дарения и в дальнейшем в целях улучшения жилищных условий обращается в ПФР с заявлением о распоряжении денежными средствами, указывая счет получателя, своего родственника, — объясняет Чернышева.

Далее по фиктивному договору купли-продажи приобретается недвижимость, ранее отчужденная по договору дарения, а родственник, получивший деньги из Пенсионного фонда, возвращает их владелице сертификата.

Договор на картонный домик

По другой схеме лицо, имеющее законные основания на получение материнского капитала, совместно с риелтором находит заранее непригодное жилье, реальная стоимость которого в разы меньше размера получаемого пособия. Оформляется сделка, но в договор купли-продажи вписывается завышенная цена недвижимости. «Сэкономленные» денежные средства делятся между участниками сделки.

А был ли мальчик

Нередко мошенническим путем получают сам сертификат на маткапитал. Прокуратура Свердловской области в сентябре направила в суд дело в отношении двух женщин, сфальсифицировавших факт рождения девочки в 2016 году, чтобы заполучить выплату.

«Для этого одна из женщин в феврале 2017 года предоставила в многофункциональный центр недостоверные сведения о рождении у нее в октябре 2016 года ребенка. Факт рождения дочери дома без оказания медицинской помощи подтвердило не установленное следствием лицо. На основании поданных сведений и заявления территориальным отделением записи актов гражданского состояния произведена регистрация несуществующего ребенка, выдано свидетельство о рождении», — говорится в сообщении инстанции. Получив пособие, сообщницы приобрели квартиру в Хакасии.

Подобные схемы были особенно распространены сразу после появления самого института материнского капитала. Чаще всего в расследованиях фигурировали представители этнических групп, в которых в силу традиции распространены роды без обращения в медицинские учреждения. Одну такую группировку, «производившую» фантомных детей ради бюджетных средств разоблачили в текущем году в Новосибирске. С 2017 по 2019 год мошенники предоставляли в органы ЗАГС ложные данные о рождении детей. Получив свидетельство о рождении, предприимчивые «родители» обращались в Пенсионный фонд за получением материнского капитала. В результате действий обвиняемых был причинен ущерб государству в размере почти 2 млн рублей.

Наказание за хищение при получении различных социальных выплат, в том числе материнского капитала, предусмотрено ст. 159.2 УК РФ и зависит от множества факторов: совершения противоправного деяния одним лицом или группой лиц, размера полученных денежных средств, использования служебного положения.

— В зависимости от указанных факторов наказание начинается от штрафа в размере 120 тыс. рублей до лишения свободы сроком на 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, — говорит юрист Екатерина Чернышева.

Нюансы с детьми

Стоит отметить, что и добропорядочные граждане могут попасть в неприятную ситуацию из-за правовой неосведомленности. Юрист предупреждает, что закон прямо предписывает: если на покупку жилья тратится материнский капитал, доли в недвижимости должны получить все члены семьи — и родители, и дети.

Если в течение полугода не выделить всем членам семьи доли в недвижимости, суд может обязать не только выполнить это обязательство, но и вернуть деньги государству. А также привлечь к ответственности за мошенничество. Если решили потратить материнский капитал на недвижимость, помните о своих обязательствах перед ПФР, чтобы избежать проблем с законом.

Не только тюрьма, но и сума

Уголовная ответственность по статье 159.2 УК РФ наступает за хищение денежных средств при получении соцвыплат путем представления заведомо ложных или недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, пояснила адвокат Марина Синюкова.

— Нередко граждане прибегают к услугам организаций по обналичиванию социальных выплат, которые при получении сертификата готовят пакет недостоверных документов якобы для целевого использования материнского капитала и выплачивают денежные средства молодым семьям, — говорит собеседница «Известий». — Независимо от способа совершения, преступление считается оконченным с момента зачисления безналичных денежных средств на банковский счет виновного.

Помимо уголовной, может наступить и гражданская ответственность. Как пояснила адвокат, в настоящее время государственные меры по противодействию обналичивания материнского капитала сводятся к проверке органами ПФР пакета документов, которые подтверждают право на выплату, целевое назначение выплаты. Немаловажную роль играют правоохранительные органы, которые выявляют преступные организации и лиц, которые способствуют обналичиванию выплаты.



Источник: РИА "Новости"