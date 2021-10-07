Талибы приготовились к вторжению в Таджикистан. Арсалан обещает кердыкнуть Рахмона

Махди Арсалан заявил, что боевики готовы к вторжению в Таджикистан.
Лидер таджикских талибов ("Талибан", запрещенное в России террористическое движение) - группировки "Джамаат Ансаруллах" - Махди Арсалан, заявил, что боевики готовы к вторжению в Таджикистан.
Сам Арсалан является главой нескольких территорий Афганистана. Они граничат с Дарвозским районом и районом Шамсиддин Шохин Таджикистана. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Reverse side of the medal.
До этого "Талибан" впервые озвучил претензии к Таджикистану. Там отметили, что эта страна якобы вмешивается в их дела.
Ранее замгубернатора афганской провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади заявил, что к границам республики будет переброшен специальный "батальон смертников". Подразделение направят, в том числе, в северо-восточную провинцию Бадахшан, граничащую с Таджикистаном и Китаем.
Между тем в конце сентября Россия начала фиксировать сообщения о стягивании вооруженных сил Таджикистана и Афганистана к общей границе. Министерство иностранных дел России призвало Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования ситуации.
Источник - mk.ru
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